Nizozemec po eni večjih blamaž Olimpije: Zelo slabo in nepojasnljivo

Olimpija, aktualni slovenski šampion, po reprezentančnem premoru ni uspela nadgraditi zmage na večnem derbiju. Zmaji so v Domžalah kljub vodstvu z 0:2, zadela sta Portugalec Diogo Pinto in Hrvat Ivan Durdov, na koncu klonili proti Radomljanom, ki so neverjeten preobrat zrežirali v drugem polčasu, ko so tekmecu zabili tri gole. Gre za eno večjih blamaž Olimpije v že tako slabem uvodu v tekmovalno sezono.

Erwin van de Looi FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Radomljani so po dveh zaporednih porazih proti izrazitemu favoritu iz Ljubljane nepričakovano prekinili negativne izide. Zmaji so v Domžalah kljub vodstvu z 0:2 na koncu klonili proti Radomljanom, ki so preobrat zrežirali v drugem polčasu, ko so kar trikrat premagali obra,mboi zeleno-belih. Strateg zeleno belih Erwin van de Looi je bil po bolečem porazu razočaran in jezen hkrati.

"Neverjetno, kaj se je zgodilo v drugem polčasu. Prvi del tekme smo dominirali, dvakrat zadeli. Glede na priložnosti bi morali doseči še kakšen zadetek. Med odmorom smo se pogovarjali, da moramo nadaljevati v istem ritmu. Nasprotniku, ki bo zagotovo nekaj spremenil, je treba v takšni situaciji onemogočiti povratek v tekmo, a sledila je predstava, kakršna se je zgodila. Zelo slabo in nepojasnljivo," je dejal nizozemski strateg na klopi Olimpije. "Napake se dogajajo, dela jih vsaka ekipa. A mi se moramo držati načrta in stvari na igrišču izvajati boljše. V nasprotnem primeru pride do takšnih razpletov – razočaranja in jeze."

"Če pogledamo prvi polčas, igra je bila zelo dobra. Imeli smo žogo v svojih nogah, pritiskali, potrpežljivo gradili akcije. Odziv v nadaljevanju pa, po mojem mnenju, ni povezan s sprejemanjem filozofije. Gre za to, da moraš biti vedno pripravljen igrati 90 ali več minut, še posebej po takšnem prvem polčasu, ko imaš vse v svojih rokah."