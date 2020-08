Nizozemska najstnica bo kot prva lahko zaigrala za moško ekipo

Doslej so dekleta lahko v moških amaterskih ekipah igrala le do 19. leta starosti. Potem so se morala pridružiti ženski ekipi ali tako imenovani moški B-ekipi.

"KNVB (Nizozemska nogometna zveza, op. a.) se zavzema za raznolikost in enakost. Verjamemo, da mora biti prostor za vsakogar v nogometu," je dejal razvojni direktor zveze Art Langeler.

Skupaj že od petega leta

Ta je pojasnil, da je KNVB vsako leto dobila zahteve za igranje deklet v moških ekipah, kar je zdaj privedlo do pilotnega projekta.

"Izkušnja bo povedala, če in kako bo to delovalo. Na podlagi tega bi lahko spremenili pravila," je dodal Langeler.

"Fantastično, da bom lahko nadaljevala igranje v tej ekipi. S temi fanti igram od petega leta in bi bila razočarana, če ne bi še naprej," pa je dejala Elle Fokkema, ki bo spisala nizozemsko nogometno zgodovino.

Prispevek o Fokkemi (v nizozemščini):