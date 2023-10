Nizozemska policija po tekmi konferenčne lige aretirala dva nogometaša Legie

Po tekmi, ki so jo domačini dobili z 1:0, je vzdušje postalo napeto in preraslo v pretep. Ta se je končal z aretacijo dveh poljskih nogometašev s strani nizozemske policije, dodaja poljska tiskovna agencija PAP.

Predstavniki Legie trdijo, da je nogometaše in predstavnike ekipe napadla lokalna policija, medtem ko slednja in mestne oblasti Alkmaarja pravijo, da sta aretirana igralca poškodovala redarja, ki je pozneje potreboval zdravniško pomoč.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je medtem že sprožila preiskavo četrtkovih nasilnih dogodkov na Nizozemskem, v katerih so bili udeleženi tako nogometaši kot navijači.

Do spopada prišlo, ko je nizozemska policija zaradi varnosti igralcev blokirala avtobus Legie, saj so gostujoče navijače še vedno vodili z objekta. Številni v avtobusu se s tem niso strinjali in bili nasilni, policija pa je vanj vstopila in pridržala nogometaša zaradi napada.

Kot so še dodali pri tamkajšnji policiji, je sicer nasilje izbruhnilo že pred začetkom tekme, ko so navijači Legie vdrli k vhodu na stadion in enega policista zbili do nezavesti.