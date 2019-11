Nizozemska senzacija, za katero še niste slišali

Le Erling Haland in Alfredo Morelos sta v letošnji sezoni v klubskih tekmovanjih na stari celini sodelovala pri več zadetkih kot Myron Boadu. 19-letnik je za nizozemskega prvoligaša iz Alkmaarja na 22 tekmah dosegel 14 zadetkov in dodal še deset asistenc. Samo v prvenstvu se je med strelce vpisal že osemkrat, kar ga uvršča le za Donyella Malena. V Amsterdamu rojeni napadalec z ganskimi koreninami pa ne blesti samo na domačih zelenicah, izjemno je namreč razpoložen tudi v Evropski ligi. Na štirih tekmah je sodeloval pri šestih zadetkih, pomembno vlogo pa je odigral tudi v kvalifikacijah za skupinski del ‘drugega’ evropskega tekmovanja, ko je proti belgijskemu Royal Antwerpu zabil enega od ključnih golov za napredovanje svoje ekipe.

Boadu se je med zvezdnike nizozemskega prvenstva izstrelil kot strela z jasnega. V začetku lanske sezone je nase opozoril, ko je na prvih petih tekmah prvenstva sodeloval pri prav toliko zadetkih. Ko je 12. avgusta 2018 zabil proti NAC Bredi, je postal najmlajši klubski strelec v zgodovini Eredivisie. V petem krogu je nato odlično začel srečanje proti slovitemu Feyenoordu, saj je z asistenco botroval k prvemu zadetku svoje ekipe, a je moral po le 34 minutah zapustiti igro. Po startu gostujočega branilcaErica Botteghina je staknil poškodbo gležnja, zaradi katere se je v polni pogon vrnil šele po sedmih mesecih. V zaključku lanske sezone je kot rezervist še trikrat dočakal priložnost, a se mu med strelce ni uspelo vpisati.

Prav zaradi težav s poškodbami snubcev za sicer izjemno nadarjenega Boaduja poleti ni bilo veliko, zato ga je AZ brez večjih težav zadržal na stadionu AFAS. Sredi julija so na severu Nizozemske svojemu dragulju ponudili podaljšanje pogodbe, s katerim so si njegove usluge zagotovili do leta 2023. Poteza se je izkazala za zadetek v polno, saj letos 18-letnik nastopa v izjemni formi, in le vprašanje časa je, kdaj bo na njegov naslov potrkala tudi nizozemska članska reprezentanca. Boadu je trenutno po ocenah Transfermarkta ocenjen na sedem milijonov in pol. Če ne bi imel težav z zdravjem, pa bi bila te številka brez dvoma še višja. V zadnjih dveh sezonah, odkar nastopa v članski konkurenci, je zaradi težav s kolenom in nato še z gležnjem izpustil že skoraj 70 tekem, kar morebitne snubce zagotovo nekoliko odvrača.

Je pa bolj ali manj jasno, da bo Boadu, v kolikor mu bo zdravje prizaneslo, kaj kmalu lahko postal eden najdražjih najstnikov na svetu. Če bo zadetke še naprej zabijal v podobnem ritmu, bo rekordna klubska odškodnina iz leta 2016 – pri Alkmaarju so tedaj za Vincenta Janssena od Tottenhama prejeli 22 milijonov – kmalu postala zgodovina.