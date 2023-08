Nizozemska, ZDA, Anglija in Danska v osmini finala, zanimanje strmo narašča

Američanke, branilke naslova, ki so se doslej na vseh osmih prvenstvih uvrstile najmanj v polfinale in le enkrat niso zasedle prvega mesta v predtekmovalni skupini, so do napredovanja prišle z veliko sreče. Portugalke, debitantke na prvenstvu, ki so za uvrstitev v osmino finala potrebovale zmago, so imele namreč v Aucklandu precej priložnosti, še posebej v prvem polčasu, v sodniškem dodatku drugega pa je Ana Capeta celo zadela vratnico. A ameriške mreža je vendarle ostala nedotaknjena, tako da presenečenja ni bilo, Američanke ostajajo v igri za kolajne.

Nizozemska je Vietnam ugnala s 7:0 in pred Američankami zasedla prvo mesto v skupini E, v skupini D je Anglija za potrditev prvega mesta Kitajsko premagala s 3:0, Danke pa so bile z 2:0 boljše od Haitija.

Med najboljših 16 so napredovale z drugega mesta v predtekmovalni skupini E, prvega je z dvema točkama več osvojila Nizozemska. V zadnjem krogu je s 7:0 premagala Vietnam, kar je bila tudi najvišja zmaga ene izmed ekip v dosedanjem delu prvenstva. Nizozemke so si želele napolniti mrežo tekmic, če bi v primeru zmage Američank o prvem mestu, s katerim bi se v osmini finala izognile močnim Švedinjam, odločala razlika v danih in prejetih zadetkih. Tako so gledalci videli enosmerni promet, Nizozemke so na gol tekmic sprožile kar 42 strelov, že po 23 minutah pa vodile z zadostno prednostjo 4:0. Pri zmagovalkah sta dva dosegli Esmee Brugts in Jill Roord.

Brez težav so do visoke zmage, tretje v skupini D, prišle tudi Angležinje. Že po prvem polčasu so vodile s 3:0, Kitajke so sicer znižale s strelom z bele točke, toda do konca so favoritinje dosegle še tri gole. Dva gola je k zmagi prispevala Lauren James.