Nizozemska zveza zavrgla pritožbo Alkmaarja, Ajax v Ligo prvakov

Čeprav prvaka na Nizozemskem niso imenovali, je številka 1 v državi Ajax iz Amsterdama, ki bo neposredno vstopil v prestižno Ligo prvakov (prenosi tekem na Kanalu A in VOYO), čeprav si je v času prekinitve prvenstva devet krogov pred koncem čelo lestvice delil z AZ Alkmaarjem (oba po 56 točk), a je njemu v prid odločila boljša razlika v danih in prejetih zadetkih.

Magazin Quoteje sicer poročal, da se je Alkmaar pritožil na Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in dejal, da gol-razlika ni ustrezno merilo, saj je to sezono do prekinitve premagal Ajax tako doma kot v gosteh. Uefa pa je pritožbo preposlala nazaj na nizozemsko zvezo, ki je danes uradno sporočila svojo odločitev.

"Za nas se ni nič spremenilo. Vztrajamo pri lestvici, na kateri je na vrhu Ajax," so zapisali pri KNVB. AZ Alkmaar ima sicer še možnosti, da se kvalificira v prvoligaško evropsko tekmovanje, a bo moral v kvalifikacije Lige prvakov.