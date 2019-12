Njegovo srce ostaja v Amsterdamu: žalost na obrazu de Jonga ob porazu Ajaxa

Katalonski ponos je z zmago na gostovanju pri Interju potrdil napredovanje v osmino finala Lige prvakov, medtem ko so se nogometaši Barcelone veselili prvega mesta v skupini, pa je bilo nekaj grenkobe prepoznati na obrazu Frenkija de Jonga .

Nizozemec je bil lani eden glavnih akterjev Ajaxove vrnitve na pota stare slave, ki se je končala v izdihljajih tekme s Tottenhamom. Lucas Moura je s hat-trickom spursom 'lastnoročno' priskrbel prvi elitni finale v klubski zgodovini.

Po brilijantni sezoni Ajaxa je sledil poletni prestopni rok v katerem je klub ostal brez nekaterih ključnih igralcev. De Jong je že pozimi sklenil pogodbo z Barcelono, a ostal v Amsterdamu vse do konca sezone. V blagajno Ajaxa je po njegovem prestopu kapnilo 75 milijonov evrov.

Kljub prestopu pa je 22-letnik ostal močno navezan na klub v katerem je preživel lep del najstniških let. Po zmagi nad Interjem se je namreč ozrl na ekran, kjer so se izpisali rezultati preostalih tekem in na njegovem obrazu je bilo mogoče razbrati iskreno žalost. Ajax je bil pred zadnjim krogom na vrhu skupine H, po porazu proti Valencii v Amsterdamu (0:1) pa se nizozemsko moštvo poslavlja od Lige prvakov, v februarju bo zaigralo v izločilnih bojih Lige Evropa.