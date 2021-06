NK Celje in Bravo z okrepitvama pred novo sezono

Ivan Božić je na stadion Z'dežele prišel na začetku tekmovalne sezone 2019/20 in v dveh sezonah za Celje zbral 72 tekem, na katerih je dosegel 19 zadetkov. Odigral je pomembno vlogo pri osvojitvi naslova državnega prvaka, zdaj pa je svojo zvestobo rumeno-modrim obljubil do leta 2024. Ob tem se je odločil tudi za spremembo številke na svojem dresu: številko 24 bo zdaj zamenjala devetica.

"Srečen in ponosen sem, da ostajam član NK Celje. Zahvaljujem se trenerju in upravi za izkazano zaupanje. Dovolite mi, da se ob tej priložnosti zahvalim tudi vsem navijačem, ki so bili z nami lansko sezono. Mogoče res ni bila idealna, toda to je nogomet. Naše misli so že pri novi sezoni, v kateri so naši cilji spet višji," je med drugim dejal Božić. Kot so danes sporočili iz celjskega prvoligaša, je podpisal pogodbo do 30. junija 2024.