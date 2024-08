Riera kljub zgodovinskem uspehu besnel in zahteval spoštovanje

Nogometaši Celja so v dveh tekmah s skupnim izidom 4:2 ugnali armenski Pjunik in se prvič v zgodovini kluba uvrstili v Konferenčno ligo. Trener Albert Riera je bil ob tem zadovoljen, kljub temu pa se je močno razjezil na predstavnike sedme sile, ki jim je očital premalo spoštovanja.

V mestu ob Savinji so bili mnenja glede ponovnega prihoda španskega trenerja Alberta Riere deljena. Nekateri so to pozdravili z navdušenjem, drugi pa so bili zgroženi nad presenetljivo prekinitvijo sodelovanja z Damirjem Krznarjem. Španec si je na račun slabših rezultatov 'priboril' še nekoliko več dvomljivcev, ki pa jim je sedaj vsaj začasno zaprl usta, ko je izpolnil osnovni cilj in Celje prvič v zgodovini kluba popeljal v enega izmed treh evropskih tekmovanj.

"Ali sem boljši kot včeraj? Sem ista oseba? Sem popolnoma enak človek, kot sem bil pred osmimi meseci, ko sem zapustil fantastično celjsko moštvo v odličnem vzdušju. Ne spreminjam se z zmagami in porazi, zato malo več spoštovanja. Počutim se nespoštovanega," je novinarsko konferenco po tekmi začel celjski strateg Albert Riera. In nadaljeval: "Nazaj so me pripeljali, da iz te ekipe znova naredim zmagovalce. Če ne bi mislili, da sem jaz prava izbira, ne bi ničesar spreminjali. Bil je pravi nered! Zato so me pripeljali še drugič. Zaupajo mi več ko 100 %, zavedajo se, česa sem zmožen za ta klub."

Na pripombo, da njegovi varovanci pravijo, da ni več ista oseba, se je odzval: "Kateri igralci? Tega ne govorijo. Meni tega moji igralci ne govorijo. Ali govorite o enemu, o dveh? Kje sta sedaj? Igralci, ki niso dali 100 %, jih ni več tu. Enostavno. Prenehajte govoriti o igralcih, saj želite pisati le slabe stvari o tem klubu, jaz pa si želim le najboljše za ta klub." "Vsak dan sprejemam odločitve za klub. Mislite, da si želim zmagovati ali izgubljati? Želim si zmag! Noro si želim zmag! Vse bom naredil za ta klub, zato prenehajte z neumnostmi," dodaja Španec. Besede Riere je potrdil tudi ljubljenec navijačev Matjaž Rozman, ki je sicer na začetku sezone izgubil status prvega vratarja, sedaj pa se zdi, da si ga je hitro prislužil nazaj, podobno kot v nekaterih sezonah pred tem.

"Mislim, da imamo s trenerjem že ves čas dobro energijo. Enostavno nam rezultati niso šli na roko in ko ni rezultata, je tudi vzdušje v garderobi nekoliko slabše. Ampak verjamem, da bomo znova pokazali, da spadamo v vrh slovenskega nogometa. Mislim, da bomo sedaj zrasli tako kot ekipa kot cel klub," je povedal celjski vratar. 'Kdor ne bo dal vse od sebe, ga ne bo tu' Celjski kader je v Armeniji štel le 16 igralcev, na povratni tekmi pa 17. To je predvsem posledica poškodb, ob tem pa tudi številnih odhodov in predčasnih prekinitev pogodb z nogometaši, s katerimi ni bil zadovoljen Riera.

"Kdor ne bo dal 100 % za ta klub, ga ne bo tu, zato prenehajte govoriti o igralcih, ki jih ni. Če bomo morali igrati s 15 igralci, bomo igrali s 15 igralci. Ne zaradi mene, ampak zaradi kluba. Vse bom storil, da bom uspešen v tem klubu, zato prenehajte dvomiti vame," pravi španski strokovnjak, ki je svojo trenersko znanje že dokazoval pri Olimpiji in v prvem obdobju na celjski klopi. Španski trener sicer zadovoljen z izplenom in predstavo "Počutim se fantastično. Fantje so prikazali pravi pristop. Manjkala je intenziteta, ampak ne pozabimo, odigrali smo precej tekem v kratkem obdobju. Ne igramo ves čas z enakimi igralci, ti potrebujejo povezanost, uigranost. Poškodbe, slabo igrišče ... Ne izgovarjam se, ampak takšna je realnost," je bil nad predstavo svojih varovancev, ki je Celju tlakovala pot do zgodovinskega uspeha, zadovoljen Riera.

Španec ob tem dodaja: "Kdor zmaga prvo tekmo, običajno ne spreminja svoje igre. Mi pa smo spremenili igro, kar jih je presenetilo. Pritiskali smo na sredini, namesto na straneh. Skušali smo odvzeti čim več žog na sredini igrišča. Bočna igralca sta bila nekoliko višje kot po navadi. Igralci so verjeli v ta načrt, ki je deloval. Tekmo smo dobili že na sestanku, dan pred tekmo. To sem videl v očeh igralcev, bili so prepričani, da bo načrt deloval." Nad zmago in uspehom je bil navdušen tudi Rozman: "Zame so to posebni občutki, da sem spet del nekega zgodovinskega uspeha, da sem lahko del te zgodbe. To je bil naš osnovni cilj, nekako smo bili prisiljeni, da položaj rešujemo na zadnji tekmi. Ampak s fanti smo pokazali karakter in dosegli cilj."

V Konferenčni ligi se bodo nogometaši iz knežjega mesta doma udarili z Istanbul Bašakšehirjem, The New Saints in Jagiellonio, v gosteh pa proti Real Betisu, Vitorii Guimaraesu in Pafosu.