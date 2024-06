NK Domžale in NK Jesenice bosta v prihodnosti tesno sodelovala

V novi tekmovalni sezoni bosta NK Domžale in NK Jesenice začela z medsebojnim sodelovanjem: "Namen sodelovanja z Nogometnim klubom Domžale je, da na Jesenicah dvignemo strokovno in organizacijsko raven nogometnega kluba in prepričan sem, da bomo s tem sodelovanjem naredili velik korak naprej v tej smeri. Boljšega partnerja kot so Domžale ne bi mogli dobiti," je v uvodu dejal predsednik NK Jesenice Asmir Jusufagić.

Domžale se že leta predstavljajo kot klub, ki daje mladim nogometašem priložnost za vstop v profesionalni nogomet. Zadnji dokaz dobrega dela je vse bolj verjeten milijonski prestop nadarjenega vezista Luke Topalovića, ki bo pri zgolj 18 letih starosti v bližnji prihodnosti najverjetneje prestopil v milanski Inter. Zato bodo nekateri igralci z mladinske nogometne šole Domžal v prihodnosti odšli najprej na dokazovanje na Jesenice: "Projekt, ki so nam ga predstavili na Jesenicah je zelo ambiciozen in zastavljen na zdravih temeljih. Naša želja je, da bi bilo fantov kot sta Luka Dovžan Karahodžić in Edvin Krupić v našem klubu še več. Del sodelovanja je tudi naš trener Senad Zulić, ki bo prevzel člansko ekipo Jesenic. Veseli smo sodelovanja in verjamemo, da bo uspešno," je na novinarski konferenci dejal izvršni direktor NK Domžale Matej Oražem.