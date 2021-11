Jovićević v občinskem derbiju dočakal prve članske minute pri Domžalah

18-letni Nikola Jovićević je v klub prišel lani poleti in se takoj priključil pripravam članske ekipe, nato pa je igralne minute znova lovil na zelenicah mlajših kategorij, natančneje v mladinski selekciji domžalske ekipe. Trdo delo, treningi in zadetki so ga pripeljali do krstnih minut v Prvi ligi. Dočakal jih je na občinskem derbiju z Radomljami.

Domžale so sicer Jovićevića 'speljale' NK Olimpiji, kjer je bil svoj čas tudi najboljši strelec prve kadetske lige. Talent je nadgradil s trdim delom in na tekmi z Radomljami – slavile so Domžale z 2:0 – v sodnikovem dodatku drugega polčasa dočakal prve minute v članskem dresu Domžal.