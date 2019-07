V Ljudskem vrtu padel AIK: Kronaveter in Ivković poskrbela za zmago vijoličastih

Maribor je povedel že v šesti minuti tekme po lepi akciji, ki jo je začel Andrej Kotnik. Ta je videl osamljenega Dina Hotića na kakšnih 25 metrih stran od gola, 23-letnik pa je žogo le podaljšal v konico napada, kjer sta bila Marcos Tavares in Rok Kronaveter. Do žoge je prišel Kronaveter in s strelom s ’špičko’ spravi žogo za hrbet 22-letnega vratarja Oscarja Linnerja. Maribor je nadzoroval potek dogajanja, a si je nato dovolil veliko napako, ko je žogo na sredini igrišča po slabe pol ure igre izgubil Kotnik. Sebastian Larsson je z izjemno natančno dolgo podajo s polovice igrišča zaposlil Henoka Goitoma, ki je spravil žogo mimoSaše Ivkovića in z natančnim strelom v oddaljeni kot matiral nemočnega Kenana Pirića. Za vodstvo Mariborčanov še pred koncem polčasa pa je poskrbel branilec Ivković, ki je izkoristil natančno Kronavetrovo podajo s kota v 38. minuti tekme.

TEKMA

V drugem polčasu velja omeniti priložnost, ki si jo je v 61. minuti priigral Dino Hotić. Ta je prišel do strela z razdalje, gostujoči vratar Linner pa se je precej namučil, da je strel ubranil, žogo pa je pred praznimi vrati nato odbil eden od branilcev švedske ekipe. V 70. minuti je žogo v kazenskem prostoru po podaji Hotića lepo sprejel Andrej Kotnik, Pirmorec je poskusil s polvolejem, a meril za las prek AIK-ovih vrat. V samem zaključku tekme je imel strelec in podajalec Kronaveter priložnost, da zabije tretji zadetek v švedsko mrežo, a se je z obrambo po natančnem strelu tokrat izkazal Linner. Kronaveter je sicer zabil še na tretji evropski tekmi v dresu Maribora, torej na vseh, na katerih je nastopil v vijoličastem dresu.

Mariborčani, ki so med drugimi pogrešali Aleksandra Rajčevića inLuko Zahovića, so delno uresničili želje pred tekmo. Želeli so si zmago, a brez prejetega zadetka, toda 12-kratni švedski prvak, ki je nazadnje večji evropski uspeh dosegel v sezoni 2012/13, ko je igral v skupinskem delu evropske lige, je v Ljudskem vrtu prišel do pomembnega zadetka. Tako izbranceDarka Milaniča na Švedskem čaka težko delo. V primeru uspeha bo Maribor v 3. krogu kvalifikacij igral z boljšim iz dvoboja Bate Borisov - Rosenborg. Bate je doma slavil z 2:1.

Izid:

NK Maribor - AIK 2:1 (2:1)

Kronaveter 6., Ivković 38.; Goitom 28.