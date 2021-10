NK Olimpija ima tudi uradno novega predsednika

Adam Delius, sicer lastnik nepremičninskih podjetij Delius Immobilien AG v okolici Münchna, je na novinarski konferenci po skupščini o ciljih in željah govoril podobno kot Milan Mandarić ob svojem prevzemu kluba, tudi z željami o igranju v ligi prvakov in polnih tribunah stadiona v Stožicah. V slovenski nogomet pa za razliko od Mandarića, ki je bil med drugim lastnik Porstmoutha, Leicester Cityja in Sheffield Wednesdaya, prihaja kot kar precejšnja neznanka.

"Imam le en cilj, to je, da je Olimpija prvak. Obenem pa si želim, da bo znamka Olimpije primerno predstavljena tudi v evropskih tekmovanjih. Klub vodi cela ekipa, ne le predsednik, to pa bomo predstavili v prihodnjih dneh," je dejal Delius in dodal, da je treba delovati skupaj, tudi z navijači, za vrh slovenskega nogometa. Pri tem je privržencem kluba dal prvi "bonbonček", in sicer v obliki prostega vstopa na četrtfinalno pokalno tekmo 27. oktobra proti Kopru.

Po novem naj bi klub imel dva športna direktorja, eden bo, kot so pisali mediji že v preteklih tednih, nekdanji reprezentant Mladen Rudonja, ki bo že tretjič opravljal to funkciji pri zeleno-belih. Nov mož v upravi bo tudi nekdanji predsednik Krškega Boštjan Blažinčič, ki bo skrbel za poslovni del klubskega ustroja.

Ob predsedniku Deliusu sta po novem v izvršnem odboru Christian Dollinger in Igor Barišić, v nadzornem odboru so Blažinčič, Boris Ferenčak in Rudonja, v disciplinski komisiji pa Janez Zupančič, Marko Apollonio in Josip Kovačević. Rezervni član je Blaž Bolcar.

Tako se je končala večletna saga o Mandarićevi prodaji Olimpije. To je Nemec sicer želel kupiti že konec lanskega leta, a takrat do zaključka posla ni prišlo. Zdaj pa je - v zameno za pet milijonov evrov.

Kot so poročali mediji, je moral tri milijone nakazati za poplačilo dolgov, dva pa je prejel 83-letni Mandarić, ki je Olimpijo vodil zadnjih šest let, klub pa prevzel od prejšnjega predsednika Izeta Rastoderja. Leta 2016 je po 21 letih suše osvojil naslov državnega prvaka, uspeh je ponovil tudi dve leti pozneje. Zmaji so osvojili tudi tri pokalne lovorike v letih 2018, 2019 in 2021.