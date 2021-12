NK Olimpija na 'poti sprememb' pogodbe odpoveduje kar po elektronski pošti

Po naših zanesljivih informacijah je kar nekaj trenerjev, ki so bolj ali manj uspešno delovali v mladinskih oz. mlajših selekcijah, prejelo elektronsko sporočilo, v katerem je zapisano, da jim klub odpoveduje pogodbe. In med njimi se je znašel tudi nekdanji trener članske ekipe, Goran Stanković , do nedavnega vodja mladinskega pogona NK Olimpija. Ta je pred tem klubu prvič po 18 letih (oz. prvič od obstoja 'Nove Olimpije') pripeljal naslov prvaka v mladinski kategoriji, zelo priljubljen pa je bil tudi kot 'gasilec' med nogometaši članske ekipe.

A medtem ko je Stanković užival veliko zaupanje bivšega predsednika Milana Mandarića, so mu novi lastniki kluba (Adam Delius, nemški poslovnež, in preostala druščina) hitro pokazali, kako pomemben je za vizijo novega vodstva. Tako zelo, da je skupaj z nekaterimi drugimi trenerji (pomočnikom trenerja Milanom Anđelkovićem, trenerjem vratarjev Dinom Šeremetom in kondicijskim trenerjem Maticem Lukmanom) dobil predčasno odpoved pogodbe. In to kar v elektronskem sporočilu – brez dodatnih pojasnil. Kdo bo zamenjal omenjene trenerje, v klubu niso želeli razkriti.

Novo vodstvo si pri navijačih Olimpije, ki znajo še kako jasno izraziti svoje mnenje, ko jim nekaj ni povšeči, do zdaj ni kupilo naklonjenosti. Niti z brezplačnimi vstopnicami na ligaških tekmah niti z zamenjavo trenerjev, za katere so mnogi trdili, da v klubu dobro delajo.

In prav Stanković je bil zelo priljubljen mož v klubu, tudi pri navijačih. V treh letih mu je uspelo uveljaviti kar nekaj mladih nogometašev in slediti viziji Milana Mandarića, ki si jo je ta začrtal ob prihodu v klub. NK Olimpijo je popeljal do naslova prvaka v mladinski kategoriji, s člansko zasedbo pa je osvojil pokalno tekmovanje. In razlog za predčasno odpoved bi težko našli v morebitnih slabih rezultatih v tej sezoni – mladinci NK Olimpije so jesenski del zaključili na prvem mestu.

A ne le pogodbe, novo vodstvo kluba naj bi, če so naše informacije točne, rezalo tudi štipendije igralcem v mladinskem pogonu. Z vprašanji smo se obrnili tudi na klub, v katerem pa na naša vprašanja niso želeli odgovoriti s konkretnimi odgovori. Napotili so nas na januarsko novinarsko konferenco, na kateri bodo spremembe v klubu predstavili vsem medijem hkrati.

Mandarić naj (še) ne bi prejel denarja

Kadrovske rošade v klubu so v teku, najverjetneje bo sledilo tudi nekaj menjav v članskem moštvu, v katerem po naših informacijah sicer ne vlada ravno dobra plačilna disciplina. Nekateri nogometaši naj bi namreč še čakali na oktobrske plače, dolgovi kluba pa naj bi se večali iz meseca v mesec, poplačani naj ne bi bili niti upniki. Denarja v klubu očitno (še) ni, niti Milan Mandarić naj (še) ne bi dobil celotne kupnine. In obenem velja opomniti, da je treba dolgove poravnati do konca marca 2022, če se klub še nadeja uspešno prestalega licenciranja pri Nogometni zvezi Slovenije. Če klub ne bo začel izpolnjevati pogodbenih obveznosti, se utegne celo zgoditi, da bo ostal brez licence za udeležbo v najmočnejšem slovenskem tekmovanju. Povedano drugače, v takšnem primeru sledi neizbežna selitev v nižje rangirane lige.