Olimpija kljub igralcu več dolgo trpela in se proti Vikingurju rešila skozi šivankino uho

Islandci že od šeste minute dalje igrali le z desetimi možmi v polju, saj je bil izključen Solvi Ottesen . Kljub temu je dolgo časa kazalo na napredovanje Islandcev, ki so z golom Karlssona v 27. minuti vodili skoraj do konca rednega dela tekme, a je za izenačenje v 88. minuti poskrbel rezervist Matic Fink . Sledil je podaljšek, v katerem je odločilni gol za zmago zmajev dosegel 19-letni vezist Radivoj Bosić . Ta je v Olimpijo prišel letos poleti iz švicarskega Wila.

Zmaji sicer ob skorajda popolni prevetritvi ekipe niso imeli veliko časa za uigravanje, saj so zaradi okužb z novim koronavirusom v klubu morali v karanteno. Kljub temu je bil tretjeuvrščeni klub pretekle sezone PLTS favorit na stavnicah in na koncu so to vlogo varovanci mladega trenerja Dina Skenderja le upravičili.

Izid:

NK Olimpija - Vikingur Reykjavik2:1(1:1; 0:0)

Fink 88., Bosić 106.; Karlsson 27.