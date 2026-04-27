Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Od roba propada do Uefinega priznanja in sodelovanja z Barcelono

Maribor, 27. 04. 2026 07.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Anže Mlakar
NK Pobrežje

NK Pobrežje je bil pred osmimi leti na robu propada, zdaj pa je s 420 otroki največja nogometna šola v severovzhodnem delu Slovenije. Pomembno vlogo pri tem je odigral predsednik kluba Dejan Ramšak, ki nam je v ekskluzivnem pogovoru povedal, kako so prišli do tega, da bodo na igrišču kluba, ki je pred dnevi prejel nagrado Uefe, kmalu aktivni trenerji velike Barcelone.

Največja mariborska mestna četrt je imela vrsto let nogometni klub, ki ni imel svetle prihodnosti. A to se je pred osmimi leti spremenilo, ko je položaj predsednika zavzel takrat vsega 24-letni Dejan Ramšak. "S tem klubom sem odrasel in v tem procesu videl stvari, ki bi se lahko izboljšale. Bolj kot ne po naključju sem postal predsednik kluba, ki ga je takrat obiskovalo okrog 30 otrok, zdaj pa ima naša šola že 420 članov," je povedal Ramšak in dodal, da predsedniške funkcije ne vidi kot naziv, temveč kot odgovornost.

Po prevzemu novega položaja je Ramšaka z ekipo čakala izjemno zahtevna naloga. "To so bili najtežji časi, saj praktično nismo imeli osnovnih pogojev. Glavno igrišče je bilo bolj podobno njivi in ob vsakem nekoliko močnejšem dežju poplavljeno. Kljub temu nismo nikoli obupali, več let smo vlagali ogromno časa, truda in energije," nadaljuje prvi mož kluba, ki je lani vendarle dobil sodobno igrišče z umetno travo: "To je bil za trenerje, otroke, starše in prebivalce izjemno poseben in čustven trenutek."

Dejan Ramšak
FOTO: NK Pobrežje

Leto 2025 pa za NK Pobrežje ni bilo prelomno zgolj zaradi odprtja nove zelenice, pač pa tudi zaradi dogovora o sodelovanju z NK Maribor. "Gre za povezavo z najboljšim klubom v državi, ki našim igralcem odpira dodatne poti razvoja, hkrati pa nam kot klubu prinaša nova znanja, izkušnje in širši pogled na delo. V obeh klubih se strinjamo, da je takšno sodelovanje izjemno pomembno za razvoj nogometa v naši regiji. Hvaležni smo, da NK Maribor aktivno podpira in razvija sodelovanje z lokalnimi klubi ter s tem prispeva k razvoju nogometnega okolja. Za nas je to potrditev, da delamo dobro, hkrati pa tudi velika odgovornost, da to raven še nadgrajujemo," je dejal Ramšak.

Otvoritev sodobnega igrišča z umetno travo
FOTO: NK Pobrežje

Uefa nagradila izjemno zgodbo

Poleg najtrofejnejšega slovenskega kluba so napredek pobreške nogometne šole opazili tudi pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) in ji podelili bronasto priznanje v kategoriji najboljšega kluba množičnega nogometa na stari celini. "To je potrditev, da delamo v pravi smeri, treba pa je poudariti, da to ni rezultat enega kluba, ampak širšega sistema. Velik del zaslug gre Nogometni zvezi Slovenije, ki veliko vlaga v programe za podporo klubom. V okviru njihovega programa STMK imamo že tri leta v klubu zaposleno osebo za polni delovni čas, ki s trenerji in športnim direktorjem razvija športne programe."

Bronasto priznanje Uefe
FOTO: NK Pobrežje

Ramšak je še dodal, da imata pomembno vlogo tudi Medobčinska nogometna zveza Maribor in Zveza nogometnih trenerjev, na strokovnem področju pa jim veliko pomeni sodelovanje z inštruktorjem NZS Janijem Sajkom. Močno so povezani tudi z lokalnim okoljem. "Otroci v okviru kluba obiskujejo tudi treninge drugih športov. Uspešno sodelujemo z mestno četrtjo, gasilskim društvom in tukajšnjimi osnovnimi šolami ter vrtci, iz katerih nas dvakrat letno obišče tudi do 600 otrok," je nadaljeval Ramšak in se za podporo pri razvoju lokalnih športnih zgodb zahvalil še Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Mestni občini Maribor, Uradu za šport, Športu Maribor ter NK Maribor.

Poleg priznanja je NK Pobrežje s strani Uefe prejel še 4.000 evrov, ki jih je Ramšak razdelil med trenerje: "Oni so najpomembnejši del te zgodbe, saj s svojim delom skrbijo za razvoj in ljubezen do športa. Verjamemo, da z vlaganjem v trenerje tudi neposredno vlagamo v otroke, tako da se nam je zdelo pravilno, da to nagrado namenimo njim."

Sodelovanje z Barcelono

Kakovostno delo pa prinaša tudi odmevne rezultate. Mladi pobreški nogometaši so za zadnjega v nizu teh poskrbeli pred mesecem dni, ko so na mednarodnem turnirju v Umagu premagali ekipo Barcelone. Nekaj dni kasneje so iz pisarn NK Pobrežje sporočili, da bo na njihovem igrišču poleti potekal uradni nogometni kamp Barcelone.

"Prepoznali so naše delo in potencial nekaterih naših otrok. Ugotovili smo, da v marsičem razmišljamo in delujemo podobno, zato je bila ideja o sodelovanju povsem naraven naslednji korak. Skupaj smo prišli do odločitve, da bomo vsako leto na našem igrišču organizirali kamp, ki ga bodo vodili trenerji iz Barcelone," je povedal Ramšak.

Dejan Ramšak
FOTO: NK Pobrežje

Načrti za prihodnost

Kljub izvrstnim dosežkom in številnim uspehom na Pobrežju ostajajo prizemljeni. Zavedajo se, da bodo morali za nadaljevanje odlične zgodbe še naprej delati korak za korakom. V bližnji prihodnosti nameravajo urediti tuše, sanitarije in garderobe, v katerih ob slabem vremenu zamaka streha, ter s tem zagotoviti osnovne pogoje.

Kmalu bodo zaključili tudi projekt z reflektorji, ki so ga v veliki meri uresničili s pomočjo donacij. "Napredujemo postopoma in ostajamo usmerjeni v razvoj otrok. To je naša identiteta in na tem želimo graditi. Dolgoročno je naš cilj jasen – postati največja in najbolj kakovostna nogometna šola za otroke v Sloveniji. Kar se tiče članske ekipe, bo ta prišla na vrsto takrat, ko bodo za to izpolnjeni pravi pogoji. Trenutno ostajamo osredotočeni na to, kar delamo najbolje – razvoj mladih," je zaključil Ramšak.

nogomet nk pobrežje dejan ramšak uefa barcelona nk maribor

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669