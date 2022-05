Nketiah popeljal Arsenal pred vrata Lige prvakov

Po sobotnem remiju Tottenhama pri Liverpoolu in nedeljski zmagi Arsenala nad Leedsom imajo topničarji sedaj štiri točke več od svojih najbližjih sosedov, tako da bi z zmago na severnolondonskem derbiju, ki bo na sporedu v četrtek, potrdili nastopanje v Ligi prvakov v naslednji sezoni. Med evropsko elito so nazadnje igrali leta 2017.

To je bila sicer že četrta zaporedna zmaga za četo Mikela Artete v angleškem prvenstvu, na poti do katere so njegovi varovanci vse naredili že v prvem polčasu. Najprej je veliko napako Illana Meslierja v zadetek domačih že v peti minuti pretvoril Eddie Nketiah. Isti nogometaš, ki je vse svoje štiri zadetke v tej sezoni dosegel na zadnjih štirih tekmah, pa je v deseti minuti kronal še odlično ekipno akcijo topničarjev.

V 22. minuti si je veliko neumnost privoščil gostujoči kapetan Luke Ayling, ki je zaradi “mesarskega” starta nad Gabrielom Martinellijem prejel neposredni rdeči karton. Leeds se je zdel izgubljen, a se mu je sredi drugega polčasa uspelo vrniti med žive, ko je po podaji iz kota znižal Diego Llorente. Gostje so imeli v sodniškem dodatku preko napadalca Rodriga Morena priložnost, da bi celo izenačili, a je Aaron Ramsdale ostal zbran in Špančev strel prestregel.

Istočasno je Everton z goloma Vitalija Mikolenka in Masona Holgata na gostovanju premagal Leicester z 2:1. Za lisice je vmes na 1:1 izenačil Patson Daka, a to ni bilo dovolj. Karamele so z zmago skočile na 16. mesto ter imajo točko več in tekmo manj od Burnleyja in Leedsa. Če bi se prvenstvo končalo sedaj, bi v drugo ligo poleg Norwicha in Watforda nazadoval prav Leeds.

Angleško prvenstvo, 36. krog, izidi nedeljskih tekem:

Arsenal – Leeds 2:1 (2:0)

Leicester – Everton 1:2 (1:2)

Norwich – West Ham 0:4 (0:3)