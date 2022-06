Nkunku z višjo odkupno klavzulo še vedno ostaja član Leipziga

Christopher Nkunku se je nemškim pokalnim zmagovalcem zadnje sezone pridružil leta 2019, ko je prišel iz francoskega kluba PSG, doslej je soigralec nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla za Leipzig zbral 134 nastopov in dosegel 47 golov in dodal še 46 podaj.

"Veseli me, da še naprej nosim dres RB Leipziga. Po našem velikem dosežku in zmagi v nemškem pokalu je ostalo jasno, da moja zgodba tukaj še ni končana – želim si še! Zelo sem bil navdušen nad prizadevanji kluba, da me obdrži, zato gre velika zahvala odgovornim za zaupanje vame in predvsem Oliverju Mintzlaffu, s katerim sem bil vedno v tesnem stiku. RB Leipzig si je v zadnjih letih ustvaril ime na mednarodnem prizorišču in vedno znova dokazal, da se lahko potegujemo za naslove. Na tem želimo graditi naprej in iti korak naprej," je v izjavi za klubsko spletno stran dejal 24-letnik.

Pred podaljšanjem z Leipzigom so se pojavila ugibanja, da naj bi Francoz poleti zapustil Nemčijo, največ zanimanja zanj naj bi kazala Manchester United in Chelsea, tudi Barcelona, sam Nkunku pa ni izključeval niti vrnitve v matični PSG.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je novost v novi pogodbi Francoza tudi odkupna klavzula v višini 60 milijonov evrov.