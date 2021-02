Chelsea pod vodstvom Tuchla do četrte zaporedne zmage

V zadnji tekmi 24. kroga angleške Premier League sta se na Stamford Bridgeu pomerila domači Chelsea in Newcastle United. Modri, ki po prihodu nemškega trenerja Thomasa Tuchla nizajo pozitivne rezultate, so črno-bele ugnali z 2:0. Modre iz Londona, ki so zmagali četrtič zapored, prihodnji teden čaka prva tekma osmine finala Lige prvakov proti madridskemu Atleticu našega Jana Oblaka. Dvoboj bomo prenašali tudi na Kanalu A in VOYO.

icon-expand Thomas Tuchel FOTO: AP Pod vodstvom Nemca Thomasa Tuchla (rezultatsko) povsem prebujeni Chelsea je nadaljevanje niza zmage iskal proti Newcastlu, ki se v zadnjih krogih predstavlja v lepši luči. Uvodni nalet Londončanov, v vratih modrih je bil po dolgem času spet že skorajda pozabljeni Španec Kepa Arrizabalaga, ni obrodil sadov, napade gostiteljev pa je presekala tudi prisilna menjava, ko se je poškodoval Tammy Abraham. A prav njegova menjava, vselej pripravljeni Olivier Giroud, je poskrbela za uvodni gol na tekmi. Francoz je bil na pravem mestu in žogo po zmedi v gostujočem kazenskem prostoru pospravil v prazno mrežo. Londončanom je, navkljub dobrem odporu srak iz Newcastla do odmora uspelo izenačiti, ko je iz bližine zadel NemecTimo Werner. Nadaljevanje je bilo precej manj dinamično, saj so gostitelji odigrali bolj "taktično" in skušali predvsem z disciplinirano igro tekmo mirno pripeljati v svoj "pristan". Chelsea je tako dosegel novo zmago, četrto v seriji, novopečeni trener Tuchel pa še ne pozna poraza, odkar je pred dobrim mesecem zamenjal odstavljenega Franka Lamparda. icon-link Chelsea vs Newcastle FOTO: Sofascore.com Izida, angleška liga, 24. krog:

West Ham United - Sheffield United 3:0 (1:0)

Rice 41./11-m, Diop 58., Fredericks 96. Chelsea - Newcastle United 2:0 (2:0)

Giroud 31. Werner 39.