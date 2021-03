Slovenci pred začetkom kvalifikacij za SP: Rusi in Hrvati so favoriti, a ...

Varovanci selektorja Keka so oddelali prvi trening na pomožnem igrišču v Stožicah, ob edinem novincu in obenem edinem vratarju na prvem treningu, Žigi Frelihu, pa je treniralo še petnajst nogometašev. Pri Igorju Benčiču in Andreju Lovriču, ki v članski reprezentanci skrbita za opremo, so trening majice z grbom reprezentance že prevzeli Jure Balkovec, Miha Mevlja, Kenan Bajrić, Sandi Lovrić, Miha Blažič, Mario Jurčević, Nino Kouter, Jasmin Kurtić, Miha Zajc, Luka Zahović, Bojan Jokić, Damjan Bohar, Haris Vučkić, Domen Črnigoj in zaradi karantene sicer do nedavnega vprašljivi Jaka Bijol. Slednji je ob negativnih testih dobil zeleno luč, da se pridruži izbrani vrsti, kar pomeni, da bo imel Kek v torek na voljo vseh petindvajset igralcev, ki so prejšnji teden prejeli vpoklic. "Ta trenutek je težko govoriti, s kakšnim izkupičkom bi bili zadovoljni. Skupina je zelo zanimiva, vsak lahko premaga vsakega," je ob zboru za uradno spletno stran NZS povedal Jure Balkovec, ki mu je Kek v Ligi narodov zaupal mesto na levi strani obrambe. "Vsako tekmo bomo šli na zmago, morali bomo dati vse od sebe, pustiti na igrišču tudi srce in verjamem v velik izplen s treh tekem," je bil za spletno stran NZS optimističen Belokranjec, ki v Turčiji standardno igra za osmouvrščeni Karagumruk. "Pred tekmami, kakršna bo s Hrvati, ko gre za neke vrste derbi, je težko govoriti o favoritu. Ampak vlogo favorita lahko prepustimo njim, mi pa bomo dali vse od sebe, da jih premagamo. Ključnega pomena je, da se v obrambni vrsti, ki je skupaj z Janom odigrala nekaj tekem v tej zasedbi, čuti povezanost in upam, da bomo zato prejeli čim manj zadetkov."