Uradno: Rodila se je evropska nogometna superliga

Prvi predsednik superlige je postal Florentino Perez iz Real Madrida, tekmovanju, ki se bo začelo čim prej, pa se bodo pridružili še trije klubi, so ustanovitelji superlige zapisali v sporočilo za javnost. Ob tem so dodali, da pričakujejo pogovore z Evropsko nogometno zvezo ter Mednarodno nogometno zvezo za izboljšanje tekmovanja in v dobrobit nogometa. "Ustanovitev nove lige se je zgodila v času, ko je pandemija covida-19 pospešila nestabilnost trenutnega ekonomičnega modela evropskega nogometa. Vrsto let so se ustanovitelji lige trudili izboljšati kvaliteto in stabilnost trenutnega evropskega tekmovanja ter poskušali ustanoviti tekmovanje za najboljše klube in igralce, ki bi lahko tekmovali med seboj na stalni bazi," se glasi sporočilo superlige. "Pandemija je razkrila, da sta potrebna strategija in komercialni pristop za dvig vrednosti nogometnih klubov. V zadnjih mesecih smo imeli številne pogovore s predstavniki državnih institucij o prihodnosti novega evropskega tekmovanja. Klubi ustanovitelji menijo, da predstavljene rešitve ne bodo izboljšale našega finančnega položaja in prispevale k bolj kakovostnim nogometnim predstavam," je še zapisano v sporočilu superlige.

Evropska nogometna zveza (Uefa) s predsednikom Aleksandrom Čeferinomje v nedeljo skupaj z vodstvi španskega, angleškega in italijanskega prvenstva izdala sporočilo za javnost, v katerem se je ostro odzvala na ustanovitev novega tekmovanja in napovedala sankcije za vpletene. "Če se bo to zgodilo, lahko poudarimo, da bodo ne le Uefa, FA, RFEF, FIGC, premier league, LaLiga, serie A, ampak tudi Mednarodna nogometna zveza (Fifa) ter vse naše članice ostale enotne v prizadevanjih, da ustavijo ta cinični projekt, ki je nastal na sebičnem interesu nekaj klubov in to v času, ko je solidarnost potrebna bolj kot kadarkoli prej," so zapisale v skupnem sporočilu omenjene organizacije v dokumentu, ki ga je poslala Uefa. Oglasila se je tudi Mednarodna nogometna zveza, ki je v sporočilu za javnost zapisala, da pričakuje dialog za rešitev krize v nogometu ter da se ne strinja s separatistično in zaprto evropsko nogometno ligo zunaj mednarodnih nogometnih institucij. "Fifa vztraja pri stališču, da bo tudi v prihodnje stremela k solidarnosti v nogometu in pravični razdelitvi, katere cilj je razvoj nogometa kot športa na svetovnem ravni. Po našem prepričanju in glede na naše pravilnike mora vsako tekmovanje, tako na nacionalnem, regionalnem ali svetovnem nivoju, bazirati na solidarni, enakovredni in pravični razdelitvi finančnih sredstev. Vse nogometne strukture morajo izrabiti vsa pravna, športna in diplomatska sredstva, da se to izpolni. V tem kontekstu lahko Fifa zgolj izrazi svoje nestrinjanje z ustanovitvijo zaprte in separatistične evropske lige," se glasi sporočilo Mednarodne nogometne lige.

"Fifa zagovarja enotnost svetovnega nogometa in prosi vse vpletene strani k mirnemu, konstruktivnemu in uravnoteženemu dialogu v dobro nogometu ter v skladu s solidarnostjo in 'fair playem'. Fifa bo naredila vse, kar je v njeni moči, za harmonično zastopanje glavnih interesov nogometa," je še zapisala Fifa.