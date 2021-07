Chiesa: Sedaj gremo po naslov evropskega prvaka

"To je brez dvoma eden najlepših večerov mojega življenja. Igrati za svojo državo na taki tekmi in zastopati 60 milijonov Italijanov, so neverjetne sanje, za katere nisem mislil, da se bodo kdaj uresničile," je bil po koncu vzhičen Federico Chiesa, ki je Italijo v 60. minuti popeljal v vodstvo. "Sedaj smo v finalu, najprej moramo to znati ceniti in se tudi poveseliti, a ne smemo se zadovoljiti zgolj z dejstvom, da smo v igri za končni naslov evropskega prvaka. Hočemo vse. Gremo po naslov." Španci so izid izenačili z golom Alvara Morate 20 minut pozneje. V podaljšku ni bilo golov, pri streljanju 11-metrovk pa so bili uspešnejši Italijani. Selektor Roberto Mancini je takoj po tekmi miril vzdušje in opozoril, da je pred njimi še ena tekma. "Zasluge za zmago imajo fantje, a ni še konec. Moramo se spočiti, polfinalna tekma je bila zelo težka. Vedel sem, da bo to najtežja tekma prvenstva. To je bil šesti dvoboj, bili smo utrujeni, a smo si želeli finala," je po koncu tekme dejal Mancini in priznal: "Streli z bele točke so loterija."