NNC Brdo bo gostil polfinalna obračuna Pokala Slovenije

Mura in Aluminij sta se pomerila že v petek v Prvi ligi Telekom Slovenije, v Kidričevem so zmagali izbranci Anteja Šimundžes 3:1. A ta dvoboj je že pozabljen, pravi strateg črno-belih.

"To bo popolnoma druga zgodba, drugo tekmovanje, drugo prizorišče, druga energija z naše in njihove strani. Nič se ne zanašamo na sobotno zmago. Vsaka zmaga je sicer dobrodošla, lahko poskrbi za pozitivno ozračje v slačilnici, med navijači. Ne sme pa nam zamegliti pogleda, da bo tekma popolnoma drugačna," je za klubski profil na Facebooku povedal Šimundža po slavju v Kidričevem.

Drobne: Ne vem, kaj lahko pričakujemo, toda lepote skoraj zagotovo ne

Od vseh polfinalistov ima največ uspeha v pokalnem tekmovanju prav Mura. Ta je zmagala v sezoni 1994/95, finalistka pa je bila leto pred tem. Dvakrat je v finalu nastopil tudi Aluminij (2001/02, 2017/18), medtem ko bodo Radomljani in Lendavčani igrali za svoj prvi finalni nastop. Finale pokala bo sicer 24. junija. Sobočani so tekmovanje v pokalu začeli v osmini finala in tam izločili Triglav (3:1). V četrtfinalu pa so po enajstmetrovkah premagali Domžale.

Aluminij, ki bo v torek igral brez kaznovanega Ivana Konteka, je najprej premagal Odrance (3:1), v osmini finala sežanski Tabor (1:0), v četrtfinalu pa je po zaslugi zadetkov v gosteh izločil Koper. Nafta je na poti do polfinala izločila Tinex Šenčur (1:0), v osmini finala Krško (2:0), v četrtfinalu pa je s skupnim izidom 4:1 ugnala Rudar iz Velenja. Kalcer Radomlje so najprej odpravile S. Rojko Dobrovce (10:0), v osmini finala Gorico (3:2), v četrtfinalu pa so zaradi zadetka v gosteh izločile Celje.

"Če sem povsem iskren, ne vem, kaj lahko pričakujemo. Mi bomo glede na trenutni položaj vsekakor maksimalno pripravljeni. Pričakujem trdo tekmo, tekmo brez pretiranega tveganja nasprotnika. Odločilen je lahko navdih enega od igralcev, jasno pa bo pomembna tudi dnevna forma. Morali bomo biti zelo previdni. Vložek je velik tako za nas kot za Nafto. Oboji bi se prvič uvrstili v finale pokala. Pričakujemo lahko veliko želje, lepote na igrišču pa skoraj zagotovo ne," je pred dnevi za Sportklubpovedal trener Radomelj Oskar Drobne.

Podobno razmišlja tudi strateg Nafte Dejan Dončić. "Pričakujem čvrsto in predvsem taktično tekmo. Naredili bomo vse, da se uvrstimo v finale," je za STA povedal Dončić in dodal, da v ekipi nimajo težav s poškodbami.

V zgodovini Pokala Slovenije imajo največ uspeha Mariborčani z devetimi lovorikami, v zadnjih dveh sezonah pa je zmago slavila ljubljanska Olimpija, ki je pod različnimi imeni ob omenjenih dveh osvojila še štiri pokale. Tako Maribor kot Olimpija sta to sezono pokalno tekmovanje končala že v osmini finala, prvega je izločil Koper, drugo pa velenjski Rudar.