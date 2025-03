'Igra z glavo ni moja specialiteta, ampak ponavadi vedno dobro zaključim'

Potem ko so varovanci selektorja Matjaža Keka na Slovaškem iztržili aktiven rezultat z dobro igro v obrambi (0:0), so si pred domačimi navijači v ljubljanski prestolnici ustvarili več priložnosti.

Po še enem rednem delu brez golov so si po podaljšku zagotovili obstanek v ligi B. Prihodnjo izvedbo Lige narodov bodo tako še tretjič zaporedoma igrali v drugem kakovostnem rangu tega tekmovanja, potem ko so uvodni dve izvedbi preživeli v ligi C. Slovaki bodo še tretjič zapored del tretjega ranga.

"Igra z glavo ni moja specialiteta, ampak ponavadi, ko se znajdem v taki situaciji, vedno dobro zaključim in danes ni bilo nič drugače. Lep gol. Prve tekme ne bom povezoval z mojo odsotnostjo, dejstvo je, da igrati v gosteh proti Slovaški je vseeno nekaj drugega. Tista tekma je bila precej zaspana, čeprav smo odlično opravili delo v obrambi. Danes smo pokazali kakovost te ekipe, odigrali kar lepo število zelo lepih akcij, mogoče bi lahko na koncu zabili še kakšen zadetek več, čeprav so na drugi strani Slovaki imeli kar nekaj lepih priložnosti. Ampak Jan Oblak se je izkazal kot vedno in mislim, da je to pravičen rezultat na koncu," je po zmagoslavju v Stožicah dejal junak tekme in strelec edinega gola Adam Gnezda Čerin.