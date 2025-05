'Te priložnosti ne želim zamuditi, navijačem moramo v Pariz prinesti pokal'

Moštvi PSG-ja in Interja sta v München prispeli v četrtek. V petek so igralci in trenerji stopili pred novinarje in začutili zelenico na sloviti Münchenski nogometni areni. PSG-jevi nogometaši se zavedajo, da so izkušnje na strani nasprotnikov iz Italije. Njihov najbolj izkušen član in kapetan Marquinhos je edini, ki je že igral v finalu Lige prvakov. Brazilec stavi na povezanost ekipe, ki je nekoč slovela po nediscipliniranem pristopu zvezdnikov, danes pa ljubitelje nogometa navdušuje s privlačno in pogumno ekipno igro. Finale Lige prvakov si boste lahko v soboto v živo ogledali na POP TV in VOYO, z bogatim studijskim delom začnemo ob 20.00.

Marquinhos je na finalu leta 2020 v Lizboni odigral celotno tekmo. PSG je takrat premoč moral priznati Bayernu iz Münchna, brazilski branilec pa je odločen, da tokrat ne bo izpustil edinstvene priložnosti. "Ekipa je zelo samozavestna. Verjamemo v svojo filozofijo in načrt, ki ga bomo poskušali izpeljati v soboto. Vse, kar smo doživeli v tej sezoni, vse tekme in vse težave, s katerimi smo se srečali, so nas pripravile na to tekmo. Zato smo samozavestni," je vzdušje v taboru PSG-ja opisal kapetan Marquinhos.

Kapetan PSG-ja Marquinhos se zaveda, da ga v finalu Lige prvakov čaka edinstvena priložnost. FOTO: Profimedia icon-expand

Ena najbolj bolečih izkušenj v njegovi bogati karieri je zagotovo poraz proti Cityju. Takrat je na zelenici igral tudi branilec Presnel Kimpembe, a Enrique nanj letos ne računa resno. 31-letni Marquinhos se zaveda, da finali Lige prvakov niso pogosti niti v karierah izjemnih nogometašev. "Te priložnosti ne želim zamuditi. Poskušali bomo uživati v tem trenutku, saj se je zelo težko uvrstiti v finale tega tekmovanja. Zdaj je naša naloga, da opravimo zadolžitve, osvojimo pokal in ga svojim navijačem in družinam odnesemo nazaj v Pariz," je na petkovi novinarski konferenci dejal Marquinhos. "Odlična tekma bo. Mi imamo svojo filozofijo in Inter ima svojo. Vse bomo dali od sebe, da se vse izteče nam v prid. Oni so odlično in izkušeno moštvo, ki je pred parimi leti že igralo v finalu. Ni posebne skrivnosti, ki bi odločala o tem, da bomo prvaki, če bomo igrali na določen način," je razliko v pristopih obeh moštev izpostavil izkušeni branilec.

Kljub bolj napadalnemu pristopu svojega trenerja Luisa Enriqueja, je Marquinhos želel izpostaviti tudi drugo plat španskega stratega. "Imamo trenerja, ki veliko bolj strastno razmišlja o obrambi, kot se nekateri ljudje zavedajo. Zelo je osredotočen na pristop igralcev v obrambi, predvsem na pristop naših napadalcev. Jutri se to ne bo spremenilo. Odkar je prispel sem, dela zelo trdo. Dela na tem, kako nadzirati tekme in kako nadzirati naša čustva. Zato smo tu. Veliko ljudi govori o naši napadalni igri, ampak dobro se zavedamo, kako pomembna je obramba. Imamo napadalce, ki ogromno truda vložijo v obrambo. Zaradi njih je življenje vezistov in branilcev veliko lažje," je svojega trenerja branil Marquinhos, ki bo v soboto nastopil na 485. tekmi v dresu PSG-ja.

Spregovoril je tudi o vlogi, ki jo bo proti izjemno disciplinirani obrambi Interja odigral napadalec Ousmane Dembele. Francoz, ki je sicer krilni napadalec, v drugem delu sezone igra v konici napada. "Ousmane ve, kakšna je njegova vloga, ki je zelo pomembna. Je eden od vodij v moštvu. To velja za igrišče in slačilnico. Vemo, česa je sposoben na igrišču. To vidimo vsak dan na treningih in tudi na tekmah. Razume, kako izkoristiti prostor na igrišču, katere dele igrišča branilci ne pokrivajo in kako ta prostor izkoristiti," je svojega soigralca pohvalil kapetan Parižanov. "Res imam rad to moštvo in to kar počnemo drug za drugega. Res je užitek biti del te ekipe," je pred finalom dodal Brazilec.