Nogomet

Nočna mora na Grbavici: Je Slaviša Stojanović že na izhodnih vratih?

Sarajevo, 21. 02. 2026 19.53 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Slaviša Stojanović

Slovenski strateg Slaviša Stojanović si ne bi mogel predstavljati slabšega uvoda v svojo epizodo pri Željezničarju. 56-letni trener je na stolčku sarajevskega velikana izgubil na vseh treh uvodnih ligaških tekmah, po poročanju lokalnih medijev pa naj bi bila njegova vloga glavnega trenerja že ogrožena.

Petkratni državni prvaki in eden od dveh največjih klubov v Bosni in Hercegovini Željezničar se že več kot desetletje bori z rezultatsko krizo. Plavi so bosansko prvo ligo nazadnje osvojili leta 2013, kar je za klub s tako veliko navijaško bazo seveda nesprejemljivo. Ob prelomu starega leta so se na Grbavici odločili za potezo, ki naj bi na modro stran Sarajeva vrnila uspehe, ki si jih ta tudi zasluži. S prihodom ultra-bogatega bosanskega milijonarja Sanina Mirvića so se v klubu začele dogajati velike spremembe, ena od največjih je bil prihod Slaviše Stojanovića na mesto glavnega trenerja.

Slaviša Stojanović
Slaviša Stojanović
FOTO: FC Koper

Stojanović se je v bosansko prestolnico preselil po relativno uspešni epizodi na klopi Kopra, s katerim je v poletnih kvalifikacijah za konferenčno ligo izločil prav Željezničar. A za nekdanjim selektorjem slovenske izbrane vrste je začetek kot iz nočne more. Njegovi varovanci so na uvodnih treh ligaških tekmah ostali brez zmage in, kar je še bolj zaskrbljujoče, tudi brez doseženega zadetka. Edino zmago so vpisali na pokalni tekmi proti mestnemu palčku, Slaviji Sarajevo iz druge lige.

Pričakovano se 56-letniku konkretno tresejo tla pod nogami, a uprava nekdanjih jugoslovanskih prvakov mu zaenkrat stoji ob strani. Nazadnje jim je boleč udarec zadal Velež iz Mostarja, ki jih je pred domačimi navijači premagal z 1:0. Slabi rezultati so zamajali odnose znotraj slačilnice, ki so bili že tako zgrajeni na trhlih temeljih: "Vidim polno ugibanj in sproti dobivam nove informacije. Odnosi so trenutno slabi, a zgolj zaradi rezultatov, razlog nikakor niso medčloveški odnosi. Ne vem, komu je v interesu, da stvari prikaže na takšen način, a to se ne počne. Nihče od nas ni zadovoljen z rezultati, predvsem zaradi naših navijačev, ki nas bodrijo v velikem številu, izboljšati se moramo zaradi njih. Treba je oceniti situacijo in videti, kako bomo šli naprej," je bil po novem ligaškem porazu iskren Stojanović.

željezničar bosanska premier liga slaviša stojanović kriza

