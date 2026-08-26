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Nogomet

Nočna mora Olimpije se nadaljuje: blamaža zmajev proti tretjeligašu

Trbovlje, 26. 08. 2026 19.20 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
Lu.M
Rudar Trbovlje - Olimpija Ljubljana

Zmaji na začetku nove sezone doživljajo pravo nogometno nočno moro. Po katastrofalnem uvodu v državnem prvenstvu jim je nov, najbolj boleč udarec do zdaj, zadal Rudar iz Trbovelj. Tretjeligaš je Ljubljančane pred nabito polnimi domačimi tribunami premagal z 1:0 in tako v prvem krogu končal njihovo pokalno pot.

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Olimpija nogometno dosega novo dno. Po tem, ko so zmaji pod taktirko novopečenega trenerja Jugoslav Trenčovskega na zadnjih dveh ligaških tekmah vendarle nekoliko dvignili raven igre, se je na gostovanju v Zasavju vse skupaj podrlo kot hišica iz kart. Na tekmi, ki je bila pravi nogometni praznik in je dodobra napolnila tribune Športnega parka v Trbovljah, so domačini povedli v 11. minuti. Nevaren predložek je z odličnim strelom z glavo izkoristil Maj Sajovic in premagal nemočnega rezervnega vratarja v vratih zmajev Denisa Pintola.

Sledil je vsem znan prizor s tekem Olimpije. Zmaji so napadali in napadali, a je bil vsak njihov nalet slabši in bolj impotenten od drugega. Z zapravljenimi priložnostmi sta se najbolj "proslavila" Alex Tamm, ki je na samem začetku srečanja zgrešil prazna vrata, in Marvin Cuni, ki je pred praznimi domačimi vrati v drugem polčasu enostavno "pozabil" žogo. Varovanci Trenčovskega so imeli celotno srečanje jalovo premoč, nekaj, kar jih spremlja od samega začetka sezone.

Rudar Trbovlje - Olimpija Ljubljana
Rudar Trbovlje - Olimpija Ljubljana
FOTO: Olimpija Ljubljana

Trbovlje in Zasavje nasploh si z Ljubljano delita bogato nogometno zgodovino. Prav to področje je bilo rojstno mesto Olimpijine navijaške skupine Green Dragons, ki so bili v velikem številu prisotni tudi na današnji blamaži svojih ljubljencev. V Trbovljah sta se rodila legendarna Peter in Vili Ameršek. Predvsem slednji se je v zgodovino ljubljanskega nogometa zapisal kot eden najboljših nogometašev Olimpije.

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KOMENTARJI9

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Bezigrad2005
26. 08. 2026 20.48
…ha ha ha…sramota…v Trbovljah so fantje moral vzet dopust za tekmo…
Odgovori
0 0
ReAnDa
26. 08. 2026 20.42
Tudi komentator tekme je povedal, da je bil gol dosežen z glavo. Ne, bil je dosežen z desno nogo.
Odgovori
0 0
St. Gallen
26. 08. 2026 20.25
Stanje na lestvici SNL1 je precenjeno
Odgovori
+1
1 0
mackon08
26. 08. 2026 20.22
Olimpija brez pokvarjenih sodnikov ne premaga nikogar.
Odgovori
+3
3 0
Šumsko voče
26. 08. 2026 20.17
Da bog da da gre ta lololimpija v drugo ligo in da propadejo
Odgovori
+1
1 0
Bezigrad2005
26. 08. 2026 20.49
Olimpija je umrla 2005
Odgovori
0 0
Šumsko voče
26. 08. 2026 20.16
Bravo Rudar💪💪💪
Odgovori
+4
4 0
Amor Fati
26. 08. 2026 20.00
Ko je prišel Brečko je nakladal o klubski veličini. Te karme se še dolgo ne bodo znebili. Prav jim je. Strojevodnja ni govoril resnice, ampak laskal.
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+3
3 0
bobiv
26. 08. 2026 19.31
Olimpija zgublja proti tretjeligašem! Proti Meriboru dali gol iz očitnrga ofsajda, potem pa si je sodniška organizacija zmislila nova pravila! Olimpija podn!
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+9
11 2
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