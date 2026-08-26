Nočna mora Olimpije se nadaljuje: blamaža zmajev proti tretjeligašu

Olimpija nogometno dosega novo dno. Po tem, ko so zmaji pod taktirko novopečenega trenerja Jugoslav Trenčovskega na zadnjih dveh ligaških tekmah vendarle nekoliko dvignili raven igre, se je na gostovanju v Zasavju vse skupaj podrlo kot hišica iz kart. Na tekmi, ki je bila pravi nogometni praznik in je dodobra napolnila tribune Športnega parka v Trbovljah, so domačini povedli v 11. minuti. Nevaren predložek je z odličnim strelom z glavo izkoristil Maj Sajovic in premagal nemočnega rezervnega vratarja v vratih zmajev Denisa Pintola.
Sledil je vsem znan prizor s tekem Olimpije. Zmaji so napadali in napadali, a je bil vsak njihov nalet slabši in bolj impotenten od drugega. Z zapravljenimi priložnostmi sta se najbolj "proslavila" Alex Tamm, ki je na samem začetku srečanja zgrešil prazna vrata, in Marvin Cuni, ki je pred praznimi domačimi vrati v drugem polčasu enostavno "pozabil" žogo. Varovanci Trenčovskega so imeli celotno srečanje jalovo premoč, nekaj, kar jih spremlja od samega začetka sezone.
Trbovlje in Zasavje nasploh si z Ljubljano delita bogato nogometno zgodovino. Prav to področje je bilo rojstno mesto Olimpijine navijaške skupine Green Dragons, ki so bili v velikem številu prisotni tudi na današnji blamaži svojih ljubljencev. V Trbovljah sta se rodila legendarna Peter in Vili Ameršek. Predvsem slednji se je v zgodovino ljubljanskega nogometa zapisal kot eden najboljših nogometašev Olimpije.
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