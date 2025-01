Mora v Savdski Arabiji, domačini žene nogometašev nadlegovali

Dogodki v četrtek na stadionu King Abdullah Sports City med in po obračunu Real Madrida in Mallorce bodo že tako glasne kritike le še okrepili. Španski časniki so podelili izkušnje žene Mallorcinega nogometaša Danija Rodrigueza . "Izhod iz stadiona je bil malo zapleten," je dejala Cristina Palavra . "Šli smo z otroci in nismo imeli varovanja. Moški iz te države so nas slikali z bližine in nadlegovali. Enako se je dogajalo tudi pri Nataliji ( Kaluzovi ), ženi ( Dominika ) Greifa . Jaz sem bila s svojo hčerko, ki je spala. Bilo mi je neprijetno. Nihče nas ni varoval in izhod je bil zelo slab," je nadaljevala žena Mallorcinega nogometaša.

'Najslabše je to, kar so doživele ženske'

"Navijačev Mallorce je bilo zelo malo in niso nas zaščitili in nam zagotovili varnosti. Mešali so nas z navijači od tam. Številni so nas med celotno tekmo nadlegovali, se norčevali iz nas, nas nadlegovali in provocirali otroke ter starejše," je Marci dejal Mallorcin navijač Juanmi Castanu. "Bilo je zelo neprijetno, a najslabše od vsega je bilo to, kar se je zgodilo po tekmi. Na poti s tribune do avtobusa so nas žalili in skozi hodnike nas je spremljalo na stotine ljudi. Slikali so nas brez dovoljenja, nas udarjali po glavi. Bilo je zelo neprijetno, a najslabše je to kar so doživele ženske. Bile so spolno nadlegovane. Slikali so jih brez dovoljenja. Da, spolno nadlegovanje," je nadaljeval navijač.