Nočna mora Viniciusa: trikrat zapored zapravil enajstmetrovko

Težko si je zamisliti večjo nočno moro za napadalca, kot jo je na gostovanju pri Palestinu doživel Carlos Vinicius. Gremio v skupini F južnoameriškega pokala trenutno zaseda drugo mesto s štirimi točkami, njihov čilenski nasprotnik pa z dvema remijema zaseda dno lestvice. Brazilci so se tako na sicer težko gostovanje odpravili v vlogi rahlih favoritov, ki bi jo lahko upravičili že na samem začetku obračuna.

V 11. minuti so dobili najstrožjo kazen, k žogi pa je pristopil prav Vinicius. Nekdanji napadalec Tottenhama in Fulhama je slabo streljal in domači vratar Sebastian Perez je izid ohranil na 0:0. Čuvaj mreže pa je pri obrambi napravil prestop in Vinicius je dobil novo priložnost za gol. Tudi tokrat je streljal slabo, Perez pa je žogo znova ohranil zunaj mreže, a je pri tem neverjetno še enkrat prestopil golovo črto. Glavni delilec pravice je nesrečnemu 31-letniku namenil še drugi popravni izpit, a tudi tokrat mu ni šlo po načrtih. Kot da ni bilo dovolj nogometne smole, je brazilskemu napadalcu pri tretjem poskusu spodrsnilo in domači vratar je še tretjič ohranil mrežo nedotaknjeno. Tokrat Perez ni naredil prestopa in igra se je lahko nadaljevala.