Nocoj vas skozi slovensko obarvani studijski del popelje Andraž Hočevar

Pred nami je še tretji tekmovalni dan prvega kroga prenovljenega formata nogometne Lige prvakov. Slovensko obarvan zaključek kroga med domačim madridskim Atleticom in nemškim Leipzigom bo zagotovo prava poslastica. Stadion Wanda Metropolitano bo pokal po šivih, da o navijaškem vzdušju niti ne zgubljamo besed. V studiu bo veliko govora tudi o slovenskih akterjih, in sicer Janu Oblaku, Benjaminu Šešku in Kevinu Kamplu. Kaj lahko pričakujemo? Zanimivo je, da sta se doslej Atletico in Leipzig pomerila le enkrat, in sicer v četrtfinalu koronske izvedbe zaključka tega tekmovanja leta 2020, takrat so zmagali Nemci z rezultatom 2:1.