Nocoj vas bosta v studiu Lige prvakov pozdravila Ilić in Jokić

Po torkovem spektaklu na Allianz Areni, kjer sta tamkajšnji Bayern in madridski Real uprizorila pravo nogometno poslastico (2:2), je nocoj čas še za drugi polfinalni obračun elitne Lige prvakov med Borussio in PSG-jem. Tudi tokrat vas pred začetkom čaka bogat studijski del, Sanji Modrić se bosta pridružila Branko Ilić in Bojan Jokić. Začnemo ob 20.30, spremljajte nas na Kanalu A in VOYO, za vas imamo pripravljenih veliko zanimivosti nocojšnjih tekmecev.