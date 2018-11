Oblak dvakrat premagan: Godin (in VAR) v izdihljajih za popoln preobrat

Tekma se za nogometaše Atletica, ki bi se v primeru zmage vodilni Barceloni približali na vsega točko zaostanka, ni začela po željah. V 36. minuti je namrečInaki Williamszadel za vodstvo gostov. Mikel San Joseje sprožil z roba kazenskega prostora, Jan Oblakje na to s konicami prstov žogo odbil v prečko in vratnico, a se je ta odbila na drugo stran gola, kjer je bil povsem sam omenjeni Williams, ki je žogo le še potisnil v nebranjeno mrežo in povedel Baske v vodstvo z 1:0. To je bil tudi izid prvega polčasa. V drugem so odločneje zaigrali varovanci Diega Simeonejain v 61 .minuti tudi prišli do izenačenja. Gol je dosegel Thomas Partey. A veselje domačih navijačev je trajalo vsega tri minute, ko je drugo gol za goste dosegel Williams. To je bil močan strel po tleh in Oblak je bil znova brez moči. Kljub novemu zaostanku pa se domačini niso predajali. Najprej je v 80. minuti izid znova poravnal Rodrigo, ki je najvišje skočil po predložku Thomasa iz kota. In ko se je že zdelo, da se bo tekma končala z neodločenim izidom so domačini v 91. minuti zabili še tretjič. Po atraktivni podaji Antoineja Griezmannaje z glavo zadel domači kapetan Diego Godin. A veselje domačinov je hitro prekinil glavni sodnik Jose Maria Sanchez Martinez, ki ni želel priznati gola brez posvetovanja z video sodniki (VAR). Gostje so se namreč pritoževali, da je bil domači branilec v prepovedanem položaju, ko je z glavo žogo poslal v gol. Video sodnik je nato potrdil, da je bilo vse po pravilih in Atletico je slavil pomembno zmago s 3:2. S šesto zmago v sezoni so Simeonejevi fantje skočili na drugo mesto na razpredelnici La Liga, s 23 točkami so le še točko za vodilno Barcelono, ki pa ima tekmo manj. Bilbao po četrtem porazu ostaja v 'nevarni' coni, saj so z desetimi točkami na skromnem 17. mestu, le mesto nad pozicijami, ki ob koncu sezone vodijo v nižjo ligo.

Izid

Izidi 12. kroga španske Primere Division:

Atletico Madrid- Athletic Bilbao3:2 (0:1)

Thomas 61., Rodrigo 80., Godin 90.;Williams 36., 64.

Getafe - Valencia 0:1 (0:0)

Valladolid - Eibar 0:0