'Super Mario' načel, Ronaldo pa pokončal Milan za enajsto zmago stare dame

Po enajstih odigranih krogih je Juventus pričakovano zasedal prvo mesto v italijanski Serie A, s tekmo manj je imel tri točke prednosti pred Napolijem. Stara dama bi tudi v primeru poraza na italijanskem derbiju na vrh prvenstvene razpredelnice. V uvodnih enajstih krogih so varovanci Massimiliana Allegrijazabeležili 10 zmag in zgolj en remi. Tako so imeli pred derbijem na San Siru kar deset točk več od Milana, ki je po enajstih krogih zasedal 5. mesto.

Po začtnem 'otipavanju' pa so na San Siru ekspresno povedli gostje. Alex Sandroje poslal uporaben predložek v osrčje domačega kazenskega prostora, tam pa je bil z nebeškim skokom na pravem mestu povratnik v udarno enajsterico stare dame Mario Mandžukić, ki je z glavo žogo poslal za hrbet nemočnega Gianlugija Donnarumme. Juve je torej ekspresno povedel in očitno hitro pozabil na poraz, ki jim ga je med tednom v Ligi prvakov na domačem stadionu zadal Manchester United. Hrvaški reprezentančni napadalec se je zgolj dve minuti kasneje znova znašel v priložnosti, a je tokrat Romagnoli pravočasno žogo izbil, preden bi napadalec prišel do zaključnega strela. Juve se je s hitro doseženim golom hitro zadovoljil, še vedno so bili boljši na zelenici San Sira, a nevarnih priložnosti si niso priigrali, povsem nenevarni pa so bili v napadu domačini.

STRELCI

V 40. minuti pa je Suso izpeljal bliskovit protinapad domačinov, podal do Gonzala Higuaina, ta je nemudoma sprožil, a je njegov strel blokiral Benatia. Posojeni član Juventusa se je takoj razburil in stekel do glavnega sodnika Paola Mazzolenijain zahteval, da si pogleda videoposnetek in domačinom dosodi enajstmetrovko. Izkušeni sodnik je to tudi storil in upravičeno domačinom dosodil strel z bele pike. Žogo si je nato na belo točko namestil prav Higuain in pomeril v desni spodnji kot vrat Wojciecha Szczesnyja, a je poljski vratar prebral njegovo namero in s pomočjo vratnice ubranil strel nekdanjega soigralca. Argentinec se tako ni uspel razveseliti šestega gola v letošnji sezoni Serie A in gola proti Juventusu, ki ga je prav pred začetkom letošnje sezone posodil v Milano. Do konca polčasa se rezultat ni več spremenil in stara dama iz Torina je na odmor odšla z minimalno prednostjo.

TEKMA