Barcelona z zmago nad Sociedadom ohranila devet točk naskoka pred Atleticom

Čeprav se na prvi pogled zdi, da se je 'Barca' - vsaj kar se rezultatskega dela tiče precej mučila s precej slabšim tekmecem - objektivno gledano moštvo Real Sociedada ni imelo velikih možnosti za uspeh na Camp Nouu. Domači so do vodstva prišli sicer v zadnji minuti prvega polčasa, ko je za Barcelono v polno zadel osrednji branilec Clemen Lenglet . Varovancem Ernesta Valverdeja se je v uvodnih 20 minutah tekme nekoliko poznala utrujenost po povratni četrtfinalni tekmi v ligi prvakov proti Manchester Unitedu, v nadaljevanju pa je z določenimi menjavami v igri trener Kataloncev dvignil ritem igre svojega moštva. Gostje so nekoliko nepričakovano prišli do izenačenja v 62. minuti, ko je bil natančen Juanmi , a je že dve minuti pozneje odgovoril bočni branilec domačih Jordi Alba , ki je svoje moštvo znova popeljal v vodstvo z 2:1, kar se je na koncu izkazalo tudi za izid srečanja.

S to zmago je vodilna Barcelona pred svojim najbližjim zasledovalcem madridskim Atleticom ohranila lepih devet točk naskoka za zaključek sezone v domači La ligi. Varovanci argentinskega stratega Diega Simeoneja so prav tako prišli do nove prvenstvene zmage, toda veliko težje od prvotnih pričakovanj. Vse do 85. minute dvoboja so vodili veliko bitko z Eibarjem, ki je na agresivno igro 'Atletov' odgovoril na enak način. Trenutek odločitve pa je nastopil v 85. minuti, ko je globinsko podajo v zmagoviti zadetek za 'Colchonerose' spremenil Thomas Lemar. Velja omeniti, da se je z dvema odličnima obrambama med vratnicama ponovno izkazal izjemni Jan Oblak, ki je tako še 116. ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, odkar brani barve Atletica.



Špansko državno prvenstvo, 33. krog, izida:

Barcelona - Real Sociedad 2:1 (1:0)

Lenglet 45., Alba 64.; Juanmi 62.



Eibar - Atletico Madrid 0:1 (0:0)

Lemar 85.



LESTVICA