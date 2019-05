Brazilski Ronaldo stopil v bran 'grešniku' Fernandezu: Upam, da ni vpleten v nečedne posle

Večinski delničar španskega prvoligaša Valladolida Ronaldo Luis Nazario je obiskal redakcijo uglednega madridskega športnega časnika AS, kjer se je dotaknil trenutno najbolj pereče teme španskega klubskega nogometa, ki ga pretresa afera z nameščanjem izidov, v katero naj bi bil po navedbah tamkajšnjih oblasti vpleten tudi nekdanji kapetan moštva Borja Fernandez.



Kljub zadovoljstvu, ki vlada v in okrog kluba zaradi obstanka v elitni druščini, pa je razkritje korupcijske afere v zvezi z nameščanjem izidov v La Ligi močno prizadel nekdanjega brazilskega nogometnega superzvezdnika, za katerim je premierna sezona v vlogi vidnejšega klubskega predstavnika. "Vsi v klubu, vključno z menoj, verjamemo v Borjino nedolžnost. Jasno, španskim oblastem smo in bomo tudi v prihodnje na voljo za karkoli. Osebno si zelo želim, da nadaljnje preiskave potrdijo naše prepričanje, in da v poletno pripravljalno obdobje vstopimo brez kakršnih koli afer ali drugih motečih dejavnikov, saj smo med sezono že preveč trpeli na zelenicah," je med drugim dejal Ronaldo, ki se zaveda, da je pred Fernandezom mučno obdobje preiskav, zasliševanj in naposled končne odločitve španskih sodnih oblasti.