Chelsea v londonskem obračunu ugnal Crystal Palace, Watfordu boj za obstanek

Nogometaši Chelseaja so z zmago v gosteh pri Crystal Palaceu naredili nov korak na poti k uvrstitvi na mesta, ki po koncu sezone prinašajo Ligo prvakov. Bilo je 2:3, za goste so zabili Olivier Giroud, Christian Pulišić in Tammy Abraham. Istočasno je Watford v neposrednem boju za obstanek ugnal Norwich.

icon-expand Olivier Giroud in Willian sta sodelovala pri prvih dveh zadetkih gostov. FOTO: AP Chelsea je obračun na Selhurst Parku začel sijajno. Že v šesti minuti je Willian lepo zaposlil Olivierja Girouda, ki mu ni bilo težko zabiti za uačetno prednost gostov. Dobrih 20 minut kasneje je bil francosko-brazilski par znova aktiven. Willian in Giroud sta si na robu kazenskega prostora izmenjala dvojno podajo, asistent pri prvem zadetku pa je žogo nato podaljšal na Christiana Pulišića. Ameriški reprezentant je na levi strani napada lepo preigraval, nato pa neubranljivo sprožil na bližnjo vratnico vratarja Vicenteja Guaite. Orlom je prekoWilfreda Zahaja v 34. minuti uspelo znižati – občasni angleški reprezentant je sprožil izjemen strel s kakšnih 25 metrov. Srečanje je bilo dokončno odločeno v 71. minuti, ko je hiter protinapad modrih kronal Tammy Abraham. Palacu se je sicer uspelo ponovno vrniti v srečanje, Christian Benteke je na 2:3 znižal le dobro minuto kasneje, a orlom v nadaljevanju do še tretjega zadetka ni uspelo priti. icon-link Statistika Williana na tekmi proti Crystal Palacu. FOTO: Sofascore.com Na drugi tekmi je Watford v neposrednem boju za obstanek ugnal Norwich z 2:1. Junaka domačih sršenov sta bila Craig Dawson in Danny Welbeck.