Borussia Mönchengladbach napolnila mrežo Borussie iz Dortmunda

Borussia Mönchengladbach je s tremi točkami prehitela Borussio iz Dortmunda na četrtem mestu, zadnjem, ki še prinaša napredovanje v Ligo prvakov. Domače je sicer v vodstvo popeljal branilecNico Elvedi, a so gostje do 28. minute odgovorili z dvema zadetkoma. Pri obeh se je kot asistent izkazal Jadon Sancho, kot strelec pa "smrtonosni" Erling Haaland, ki priložnosti v kazenskem prostoru skorajda ne zapravlja. Štiri minute po prejetem zadetku je bil izid znova poravnan, ko je v polno še drugič meril Elvedi, pri 2:2 pa je ostalo vse do konca polčasa.

V četrti minuti nadaljevanja je domače zopet v vodstvo popeljal Ramy Bensebaini, ki je z leve strani kazenskega prostora žogo poslal v desni vratarjev kot. Zmagovalec je bil odločen v 78. minuti, ko je v polno z glavo zadel še Marcus Thuram. Pri obeh zadetkih se je kot podajalec izkazal Florian Neuhaus.