Borussia po veliki zmagi na derbiju 'beži' že za sedem točk

V 26. minuti pa so Bavarci vendarle povedli. Lepo akciji, v katero so bili udeleženi Ribery, Kimmich in Gnabry, je po predložku slednjega z neposredne bližine z glavo zaključil Robert Lewandowski . Poljski napadalec je do strela prišel povsem neoviran in takšnih priložnosti, ne glede na trenutno formo, napadalec takšnega kova ne zapravlja. Lewandowski, ki je med leti 2010 in 2014 bran il barve Borussie in za njo na 131-ih tekmah dosegel 74 golov, zadetka na stadionu Signal Iduna Park sicer ni proslavljal. Do konca polčasa si na nobeni strani niso uspe li pripraviti pravih priložnosti za gol in Bayern je na odmor odšel z minimalno prednostjo (1:0). Bavarci so sicer v zadnjih sezonah bistveno uspe šnejši od večnih rivalov iz Dortmunda. Na zadnjih osmih tekmah v Bundesligi so zgolj enkrat izgubili proti rumeno-črnim, v tem času pa zabeležili kar šest zmag, ena tekma pa se je končala z neodločenim izidom. Na zadnjih treh medsebojnih tekmah so serijski nemški prvaki dodobra napolnili mrežo Porurcev, saj so jim zabili kar 13 golov, prejeli pa zgolj dva.

Derbi na kultnem Westfalenstadionu se je začel zelo živahno. Obe moštvi sta igra li zelo napadalo in si ustvarili kar nekaj (pol)priložnosti. Še najbližje zadetku je bil v uvodnih desetih minutah domači kapetan Marco Reus , ki se je sam znašel pred Manuelom Neuerjem , a se je nemški reprezentančni vratar izkazal z obrambo. Tudi Bayern je kazal povsem drugačno luč, kot na nekaterih zadnjih tekmah pod vodstvom Nika Kovača. Bavarci so bili skoraj v vsakem napadu zelo nevarni, zmanjkalo pa jim je nekaj natančnosti. Lepo priložnost sta zapravila Franck Ribery in Thomas Müller . Francoz je namreč s predložkom iskal Nemca na oddaljenejši vratnici, a je bila podaja premalo natančna in Müller ni prišel do zaključnega strela z glavo.

Drugi polčas pa se je sanjsko začel za domače navijače in nogometaše. V 49. minuti je namreč Manuel Neuer v svojem kazenskem prostoru pri poskusu izbijanja žoge povsem zamudil in na tla 'položil' še Marca Reusa, ki se je vnovič znašel v ugodnem položaju.Glavni sodnik Manuel Gräfeje brez oklevanja pokazal na belo točko, čeprav so se gostujoči nogometaši burno pritoževali, Odgovornost je nase prevzel kar Reus sam, čeprav nenapisano nogometno pravilo veleva, da nogometaš, nad katerim je bil storjen prekršek, naj ne bi izvajal najstrožje kazni. A Reus ni podlegel pritisku in rutinirano izid poravnal na 1:1. A veselje domačinov je trajalo vsega štiri minute. Bavarci so znova krenili v napad in še drugič na tekmi kaznovali anemično obrambo domačinov. Po podaji Kimmicha je še drugič z glavo zadel Lewandowski, Bayern pa je vodil z 2:1.

Izid

Alcacer znova s klopi

V 63. minuti bi lahko Borussia znova izenačila, a Bruun Larsen ni uspel žoge pospraviti v nebranjeno mrežo Bayerna, ampak je žogo poslal visoko čez gol Neurja. Štiri minute kasneje pa so domačini še drugič na tekmi izenačili. Lukasz Piszczekje poslal fantastičen predložek z desne strani v osrčje kazenskega prostora, kjer se je najbolje znašel Reus, ki je zadel s krasnim volejem in se podpisal še pod drugi gol na tekmi. Nekaj več kot pet minut kasneje, pa so domačini prišli do popolnega preobrata. Z milimetrsko natančno podajo je Aksel Witselpo sredini zaposlil Paca Alcacerja, Španec, ki je v letos v izjemni formi, pa takšnih priložnosti ne zapravlja in je mirno poslal žogo za hrbet Neuerja za vodstvo Borussie s 3:2. To je bil že osmi gol v letošnji sezoni za napadalce Borussie, ki se na vrhu lestvice strelce izenačil z Alassanejem Pleajem. Španec je tudi tokrat, kot že nič kolikokrat letos, zadel potem, ko je na zelenico vstopil s klopi. V 96. minuti so nato še tretjič zadeli tudi Bavarci. Po strelu Kimmicha je Lewandowski s peto spretno poslal žogo v gol Borussia, a so sodniki gol upravičeno razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Borussia se je tako veselila velike in pomembne zmage v boju za naslov prvaka. Rumeno-črni so še naprej neporaženi v Bundesligi in s 27. točkami ostajajo na prvem mestu lestvice. Bayern jih ima po 11. krogih kar sedem manj (20) od večnih tekmecev in se trenutno nahaja na tretjem mestu. Poraz, ki bo znova vsul plaz kritik na račun trenerja Nika Kovača.

Izidi 11. kroga nemške Bundeslige:

Borussia Dortmund- Bayern München 3:2 (0:1)

Reus 49./11-m., 67, Alcacer 74.; Lewandowski 26., 53.



Düsseldorf- Hertha Berlin4:1 (0:0)

Freiburg - Mainz 1:3 (0:2)

Hoffenheim- Augsburg 2:1 (0:0)

Nurnberg - Stuttgart 0:2 (0:0)

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 1:3(0:1)