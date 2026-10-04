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Nogomet

Nogomet? Dvojna klofuta in rdeči karton

Ljubljana, 04. 10. 2026 14.16 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
Tekma med USA in Mehiko

Tekma med ZDA in Mehiko je ponudila precej več kot le nogometno rivalstvo. V drugem polčasu je zavrelo med igralci, mehiški branilec Mateo Chávez pa je zaradi nenavadnega odziva predčasno zapustil igrišče.

Mateo Chavez je v 67. minuti najprej ostro zaustavil Yunusa Musaha. Po prekršku je prišlo do besednega obračunavanja, v katerega se je vključil tudi ameriški reprezentant Sebastian Berhalter. Situacija je nato hitro ušla izpod nadzora. Chávez je Berhalterju z obema rokama udaril oziroma ga klofnil po obrazu. Sodnik Selvin Brown je bil neposredno ob dogodku in ni imel veliko pomislekov ter mehiškemu nogometašu pokazal neposreden rdeči karton.

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Mehika je tako več kot 20 minut igrala z igralcem manj, kar je še dodatno otežilo že tako slab večer. ZDA so bile namreč že pred izključitvijo v vodstvu z 2:0. Za Američane sta zadela Julian Hall in Cavan Sullivan, ki se je ob zadetku vpisal v zgodovino kot najmlajši strelec ameriške reprezentance. Končni udarec Mehiki je v 85. minuti zadal Malik Tillman, ki je postavil končnih 3:0. Chávezov nenavaden izpad je tako postal eden najbolj opaznih trenutkov tekme, ki se je za Mehiko končala precej klavrno. Poleg visokega poraza je morala tekmo zaključiti še z desetimi igralci.

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