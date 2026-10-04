Nogomet? Dvojna klofuta in rdeči karton

Mateo Chavez je v 67. minuti najprej ostro zaustavil Yunusa Musaha . Po prekršku je prišlo do besednega obračunavanja, v katerega se je vključil tudi ameriški reprezentant Sebastian Berhalter . Situacija je nato hitro ušla izpod nadzora. Chávez je Berhalterju z obema rokama udaril oziroma ga klofnil po obrazu. Sodnik Selvin Brown je bil neposredno ob dogodku in ni imel veliko pomislekov ter mehiškemu nogometašu pokazal neposreden rdeči karton.

Mehika je tako več kot 20 minut igrala z igralcem manj, kar je še dodatno otežilo že tako slab večer. ZDA so bile namreč že pred izključitvijo v vodstvu z 2:0. Za Američane sta zadela Julian Hall in Cavan Sullivan, ki se je ob zadetku vpisal v zgodovino kot najmlajši strelec ameriške reprezentance. Končni udarec Mehiki je v 85. minuti zadal Malik Tillman, ki je postavil končnih 3:0. Chávezov nenavaden izpad je tako postal eden najbolj opaznih trenutkov tekme, ki se je za Mehiko končala precej klavrno. Poleg visokega poraza je morala tekmo zaključiti še z desetimi igralci.