Senzacija v Parizu: Rennes preprečil PSG-ju dvojno krono

TEKMA

Parižani so bili seveda v vlogi izrazitih favoritov in vse razen prepričljive zmage, bi pomenilo razočaranje za klub, ki je v letošnji sezoni znova zaman naskakoval naslov v elitni Ligi prvakov, saj so se od tega tekmovanja morali posloviti že v osmini finala, ko jih je izločil Manchester United. Tokratno tekmo so začeli izjemno odločno in Neymar, ki se počasi, a vztrajno vrača po poškodbi, ki ga je za več mesecev oddaljila od nogometnih zelenic, je že v 2. minuti nevarno zapretil. Žoga je po njegovem strelu za nekaj centimetrov zgrešila gol Rennesa.

PSG je imel pričakovano več od igre in v 13. minuti so se varovanci Thomas Tuchlarazveselili vodstva. Kot je izvajal Neymar, ki pa ni podal v osrčje kazenskega prostora, ampak na rob, kjer je točno na to podajo čakal Dani Alves, ki ni okleval in z izjemnim volejem matiral Tomasa Koubeka. Res sta fantastično izvedla to akcijo oba Brazilca v vrstah Parižanov, ki so minuli konec tedna tudi potrdili drugi zaporedno naslov v francoskem državnem prvenstvu. V 21. minuti pa je Neymar asistenci dodal še gol. Po hitrem proti napadu, ki ga je začel Kylian Mbappe, nadaljeval pa Angel Di Maria, ki je z izjemno podajo v prostor zaposlil Brazilca, je slednji s prefinjenim lobom premagal Koubeka za vodstvo Parižanov z 2 : 0. So pa nogometaši Rennesa še pred iztekom prvega polčasa dosegli gol za priključek. Po predložku z desne strani je pred svojim golom nespretno posredoval Presnel Kimpembein matiral Alphonsa Areolo, ki seveda ni bil pripravljen na takšno situacijo. 2 : 1 za PSG je bil tudi izid prvega polčasa.