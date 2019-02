Ronaldo 'šov' premalo za neprepričljivi Juve: Parma v zadnjem napadu do točke

Juventus v zadnjem času ni v ravno bleščeči formi. V prejšnjem krogu italijanske Serie A so se pošteno namučili, da so v gosteh premagali neugodni Lazio . Na omenjeni tekmi je za vse tri točke poskrbel Cristiano Ronaldo , ki je v zaključku izkoristil najstrožjo kazen. Da forma res ni bleščeča, pa se je potrdilo med tednom, in sicer v četrtfinalu italijanskega pokala. Atalanta je namreč pripravila prvovrstno presenečenje potem, ko je s kar 3 : 0 nadigrala staro damo in jim preprečila, da bi ostali v igri za peto zaporedno pokalno lovoriko. V Torinu so torej zadoneli alarmi in Massimilano Allegri se je zavedal, da v 22. krogu nujno potrebuje zmago proti Parmi . V pomoč mu je bil tudi povratek Maria Mandžukića , ki je zaradi poškodbe izpustil nekaj zadnjih tekem. Zanimivo, zgolj štirje nogometaši so obdržali mesto v začetni enajsterici po šokantnem porazu v Bergamu.

Nore štiri minute

Tudi v uvodnih minutah drugega polčasa smo spremljali enosmerni promet proti vratom Parme. In 62. minuti se je njihova mreža znova zatresla. Gostje so bili za drugi prejeti gol krivi sami, saj so slabo izbili kot domačinov. Mandžukić je tako prišel do priložnosti za nov predložek, s katerim je našel Ronalda, Portugalec pa je z odličnim skokom žogo zgolj podaljšal do Danieleja Ruganija, ki pa je iz neposredne bližine s pravo 'bombo' razparal mrežo Parme in povišal prednost Torinčanov na 2 : 0. Veselje domačinov se še ni poleglo, ko so gostje prišli do gola, ki jih je znova vrnil v igro. Antonio Barillaje namreč z glavo zadel potem, ko skoraj celotno tekmo Parma ni prišla v Juventusov kazenski prostor. A to ni zmedlo domačinov, ki so že v naslednji akciji znova vodili z dvema goloma prednosti. Osrednji figuri pa vnovič 'super Mario' in CR7. Hrvaški napadalec je namreč s krasno podajo zaposlil Portugalca, ki pa je z nebeškim skokom na oddaljenejši vratnici dosegel še drugi gol na tekmi in skupno 17. v Serie A, s katerim je znova sam skočil na vrh lestvice strelcev.

A goliade na stadionu Allianz v Torinu še ni bilo konec. V 74. minuti je namreč nekdanji napadalec Arsenala Gervinhoznova znižal prednost stare dame na zgolj en gol, potem ko je izkoristil odlično podajo Juraja Kucke, ki je soigralca zaposlil s 'petko'. Gostje so začutili svojo priložnosti in v zaključku tekme silovito pritisnili na vrata domačinov in bili za trud nagrajeni v 94. minuti, ko je iz neposredni bližine še drugič zadel Gervinho in gostom prinesel veliko točko. Juventus tako nadaljuje z neprepričljivimi predstavami, čeprav šele tretjič letos ni zmagal v domačem prvenstvu (tretji remi). Po remiju so tudi dovolili, da se je Napoli, ki je prepričljivo odpravil Sampdorio, približal na 'zgolj' devet točk zaostanka.

RONALDO

Serie A, 22. krog, izidi:

Empoli - Chievo 2 : 2(1 : 2)

Napoli - Sampdoria 3 : 0 (2 : 0)

Juventus - Parma 3 : 3 (1 : 0)

Ronaldo 36., 66., Rugani 62.; Barilla 65., Gervinho 74., 90.

LESTVICA