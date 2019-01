Nič ne bo s peto zaporedno lovoriko: Atalanta ponižala staro damo

Varovanci Massimiliana Allegrijaso že minuli konec tedna, ko so po velikih mukah z 2 : 1 v gosteh ugnali Lazio, nakazali, da trenutno niso v ravno bleščeči formi in zgodba se je ponovila tudi na gostovanju v Bergamu. Domačini so bili od prvega sodnikovega žvižga boljši nasprotnik na zelenici, a pravih priložnosti si niso uspeli pripraviti. V 26. minuti pa se je tekma začela 'lomiti'. Najprej je igro pri domačih zaradi poškodbe zapustil Josip Iličić, katerega je zamenjal Mario Pašalić, pri gostih iz Torina pa je poškodbo staknil steber obrambe Giorgio Chiellini, zamenjal pa ga je Joao Cancelo. In prav Cancelo je v 37. minuti storil gromozansko napako, ter dovolil, da mu Timothy Castagneukrade žogo, ter hladnokrvno premaga Wojciecha Szczesnyjaza presenetljivo, a povsem zasluženo vodstvo domačinov. Ti so svoje navijače v deliriji spravili že dve minuti kasneje, ko je novo neodločnost Juventusove obrambe izkoristil izjemni Duvan Zapata, ki je z močnim strelom ob bližnji vratnici še drugič v razmaku nekaj sekund premagal nemočnega Poljaka v golu serijski italijanskih državnih in pokalnih prvakov. Drugi gol domačinov je tako razburil gostujočega stratega Allegrija, ki se nikakor ni sprijaznil s sodniki in njihovimi odločitvami v prvem polčasu, da ga je glavni delivec pravice Fabrizio Pasqua poslal na tribune, Atalanta pa je prvi polčas povsem zasluženo dobila z dvema goloma prednosti.