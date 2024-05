Nogomet je le en od športov, ki jih obvlada, a Zec je vendarle boljši v pikadu

Med letošnjim Eurom bo v Nemčiji ogromno Slovencev. Največ na tribunah stadionov v Stuttgartu, Münchnu in Kölnu, tisti najbolj srečni pa bodo tekli po zelenicah stadionov v omenjenih mestih. Med njimi sta tudi Žan Karničnik in David Zec, ki sta po odlični sezoni v Celju postala državna prvaka. Na prvi pogled mirna in tiha fanta sta v slačilnicah znana kot velika zabavljača. Novinarka Anamarija Ficko ju je za potrebe oddaje Vsi Za Naše! obiskala v Celju in o njima ugotovila marsikaj. Oddajo Vsi za Naše! si oglejte danes zvečer po Masterchefu na POP TV in VOYO.