Nogomet

'Nogomet je postal ogaben, tega ne morem več gledati!'

London, 03. 03. 2026 16.15

Avtor:
Lu.M
Ruud Gullit

Po zadnjem londonskem derbiju med Arsenalom in Chelseajem so med nogometno javnostjo vse bolj pereči pogovori o stanju najpomembnejše postranske stvari na svetu. O (ne)privlačnosti "čudovite" igre je spregovoril tudi legendarni Ruud Gullit, ki ni bil prizanesljiv do svojih mlajših kolegov in priznal, da si nogometa v tej obliki ne želi gledati.

Rokoborski prijemi na tekmi Arsenal - Chelsea
Rokoborski prijemi na tekmi Arsenal - Chelsea
FOTO: Profimedia

Arsenal je v 28. krogu angleškega prvenstva pred domačimi navijači z 2:1 mukoma strl Chelsea in prišel do izredno pomembnih treh točk v boju za naslov prvaka. Bolj kot nova zmaga topničarjev pa je po srečanju odmevala igra in nezanimivost tekme, ki bi morala nevtralnim navijačem ponuditi veliko več. Velika mestna tekmeca sta v preteklosti odigrala nešteto derbijev, ki so se končali z manjšim izidom, a bi jih lahko označili za prave nogometne poslastice. Nedeljski dvoboj v Severnem Londonu zagotovo ne spada med njih, vsi trije zadetki so padli po izvajanju kota in vsi so imeli nekaj skupnega: prerivanje v kazenskem prostoru, ki je bolj kot na nogomet spominjalo na kakšno rokoborsko ekshibicijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podobnega pristopa smo v letošnji sezoni od vodilne ekipe angleškega prvenstva že vajeni. Jasno je, da varovancev Mikela Artete mnenje širše nogometne javnosti ne zanima, zagotovo so strogo osredotočeni na osvojitev prvega naslova po 22 letih. A njihova igra je zgolj zadnji simptom sodobnega nogometa, ki se vedno manj igra za zabavanje navijačev. To je v svoji izjavi po tekmi poudaril tudi nekdanji superzvezdnik Ruud Gullit. Legendarni Nizozemec je priznal, da ga "čudovita" igra ne privlači več: "Odločil sem se, da nogometa ne bom več spremljal. Gledal sem londonski derbi in tekma je bila res ogabna, drugače ne morem povedati. Moj šport me ne zanima več."

Nekdanji dobitnik zlate žoge in član kultne zasedbe italijanskega Milana je izpostavil tudi primanjkljaj individualne kakovosti v nogometu, kot eno izmed izjem, ki potrjujejo pravilo, je navedel mladega zvezdnika katalonske Barcelone: "Igralci si priložnosti želijo kreirati iz standardnih situacij, celo iz avtov, upam, da se to kmalu neha. Kje so igralci, ki želijo tribune navdušiti s preigravanjem? Eden redkih je Lamine Yamal, potrebujemo jih več. Vsi si želijo samo podajati v nedogled."

Arne Slot
Arne Slot
FOTO: Profimedia

Gullit pa ni edini, nezadovoljen s stanjem na zelenicah. Oglasil se je tudi njegov rojak, selektor Liverpoola Arne Slot. Nizozemec je spregovoril pred torkovo ligaško preizkušnjo: "Spomnimo se Barcelone izpred 15 let, ko smo vsi nestrpno čakali pred televizijskimi zasloni, da bi spremljali nogomet, ki ga igrajo. Razumem, da so standardne situacije zdaj naša nova realnost, a mene, kot nogometnega romantika, to izredno boli."

ruud gullit arne slot arsenal nogomet standardne situacije

