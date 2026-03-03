'Nogomet je postal ogaben, tega ne morem več gledati!'

Arsenal je v 28. krogu angleškega prvenstva pred domačimi navijači z 2:1 mukoma strl Chelsea in prišel do izredno pomembnih treh točk v boju za naslov prvaka. Bolj kot nova zmaga topničarjev pa je po srečanju odmevala igra in nezanimivost tekme, ki bi morala nevtralnim navijačem ponuditi veliko več. Velika mestna tekmeca sta v preteklosti odigrala nešteto derbijev, ki so se končali z manjšim izidom, a bi jih lahko označili za prave nogometne poslastice. Nedeljski dvoboj v Severnem Londonu zagotovo ne spada med njih, vsi trije zadetki so padli po izvajanju kota in vsi so imeli nekaj skupnega: prerivanje v kazenskem prostoru, ki je bolj kot na nogomet spominjalo na kakšno rokoborsko ekshibicijo.

Podobnega pristopa smo v letošnji sezoni od vodilne ekipe angleškega prvenstva že vajeni. Jasno je, da varovancev Mikela Artete mnenje širše nogometne javnosti ne zanima, zagotovo so strogo osredotočeni na osvojitev prvega naslova po 22 letih. A njihova igra je zgolj zadnji simptom sodobnega nogometa, ki se vedno manj igra za zabavanje navijačev. To je v svoji izjavi po tekmi poudaril tudi nekdanji superzvezdnik Ruud Gullit. Legendarni Nizozemec je priznal, da ga "čudovita" igra ne privlači več: "Odločil sem se, da nogometa ne bom več spremljal. Gledal sem londonski derbi in tekma je bila res ogabna, drugače ne morem povedati. Moj šport me ne zanima več."

Nekdanji dobitnik zlate žoge in član kultne zasedbe italijanskega Milana je izpostavil tudi primanjkljaj individualne kakovosti v nogometu, kot eno izmed izjem, ki potrjujejo pravilo, je navedel mladega zvezdnika katalonske Barcelone: "Igralci si priložnosti želijo kreirati iz standardnih situacij, celo iz avtov, upam, da se to kmalu neha. Kje so igralci, ki želijo tribune navdušiti s preigravanjem? Eden redkih je Lamine Yamal, potrebujemo jih več. Vsi si želijo samo podajati v nedogled."