'Nogomet je prevelik, da bi ga omejili interesi peščice'

Navijači so že vse od njenega nastanka proti ideji Superlige. FOTO: AP icon-expand

Sodišče EU je v četrtek ugotovilo, da sta Uefa in Fifa s preprečevanjem ustanovitve Superlige izrabili monopol in prekoračili svoja pooblastila. Zagovorniki Superlige so si to šteli v veliko zmago, a zdi se, da je realizacija njihove ideje oddaljena prav toliko, če ne še bolj, kot je bila na začetku. Kmalu po razglasitvi sodbe so se začela vrstiti sporočila za javnost, v katerih so največji klubi izrazili podporo trenutnemu sistemu in obljubili, da bodo ostali zvesti tekmovanjem pod okriljem Uefe. Oglasili so se pri Bayernu, PSG-ju, Manchester Unitedu, Atletico Madridu in številnih drugih evropskih velikanih.

Tudi največji slovenski klubi ostajajo zvesti trenutnemu sistemu. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Maribor, Celje in Olimpija v podporo Uefi Aleksandra Čeferina in sodelavce lahko še bolj veseli dejstvo, da so največjim imenom sledili tudi klubi, ki v evropskih tekmovanjih ne nastopajo redno oziroma nimajo tako vidne vloge. "Seznanjeni smo z razsodbo sodišča EU, a ostajamo popolnoma zavezani k sodelovanju z Uefo in drugimi klubi znotraj organizacije ECA za nadaljnji razvoj evropskega nogometa," so denimo sporočili iz najuspešnejšega slovenskega kluba. Poleg Mariborčanov so se s podobnim sporočilom oglasili tudi iz Olimpije in Celja.

Na odločitev sodišča EU so se prav tako odzvali pri Nogometni zvezi Slovenije, kjer so izrazili neomajno podporo Uefi: "NZS trdno stoji ob strani Uefi in ostalim nogometnim akterjem, ki so se zavzeli za ohranitev sedanje evropske športne strukture, ki temelji na nogometni piramidi in evropskem modelu športa. Ta model spodbuja odprtost, solidarnost in zagotavlja, da se v tekmovanjih sodeluje glede na športno uspešnost."

Proti superligi tudi najmanjši klubi Podporo Uefi in njenemu predsedniku so na svojem X profilu izrazili tudi pri drugoligašu Brinje Grosuplje. Verjetno je njihovo sporočilo marsikdo dojel kot šalo, vendar se na družbenih omrežjih v zadnjih dneh pojavlja vse več pozivov polprofesionalnih in amaterskih klubov, naj evropska nogometna piramida ostane nedotaknjena. Zakaj? V trenutnem sistemu, ki temelji na športni meritokraciji, je vsem dovoljeno sanjati, da bodo na svojem stadionu nekoč gostili evropske tekme, pa naj se to zdi še tako oddaljeno.

'Nogomet je prevelik, da bi ga omejili interesi peščice' Zanimiv in predvsem poveden je bil video, ki ga je na svojem TikTok profilu objavil črnogorski tretjeligaš Fans United FC. Izpostavili so, da kot vsaka druga "majhna" ekipa sanjajo, da bodo nekoč na svojem stadionu zaslišali famozno himno Lige prvakov. "Smo majhen klub z velikimi cilji. Z vsako tekmo in vsakim doseženim golom smo bližje temu cilju. Verjamemo, da lahko naše sanje (o Ligi prvakov, op. a.) dosežemo, če se model evropskega nogometa ne bo spremenil." Zaključili so, da njihove sanje ogroža prav ideja o nastanku Superlige. "Nogomet je za vse, prevelik je, da bi ga omejili interesi peščice. Prosim, ne vzemite nam naših sanj. Ne dovolite, da se zgodi Superliga. Dovolite nam in vsem ostalim majhnim klubom, da še naprej sanjamo."

Nogometaši Klaksvika so v tej sezoni spisali zgodovino. Postali so prvi klub s Ferskih otokov v skupinskem delu evropskega tekmovanja. FOTO: AP icon-expand

Ferski "ribiči" najlepši primer, zakaj je treba ohraniti trenuten sistem Letos je delček teh sanj sanj živel Klaksvik, ki je postal prvi klub s Ferskih otokov v skupinskem delu enega od evropskih tekmovanj. Uefa si boljše reklame, zakaj si tudi najmanjši klubi zaslužijo priložnost, ne bi mogla niti zamisliti. Ne samo, da so prišli do skupinskega dela Konferenčne lige, nogometaši Klaksvika so v njej zelo drago prodali svojo kožo. Nenazadnje so ljubljansko Olimpijo pred svojimi navijači razbili s 3:0, proti slovitemu francoskemu Lillu pa so remizirali brez zadetkov.