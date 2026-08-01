Nogomet je zmagal, a Uefa je jasna: Infantino je izgubil naše zaupanje

Gianni Infantino je brez vedenja nogometnih navdušencev, "na skrivaj", petino deleža svetovnega prvenstva želel podrediti zasebnim vlagateljem. Uefa na čelu z Aleksandrom Čeferinom je načrt označila za: "Netransparenten, zakulisen in sumljiv." Alfa in omega svetovnega nogometa je zaradi pritiska javnosti, ki ga je orkestrirala predvsem evropska zveza, odstopil od svojih zlonamernih idej, da "proda mundial". Kljub temu da je nogomet, vsaj na videz, dobil bitko proti pretiranemu poseganju zasebnega kapitala in še dodatni komercializaciji, pri Uefi opozarjajo, da nevarnosti še zdaleč ni konec.
"UEFA pozdravlja odločitev Fife, da umakne svoj načrt o prodaji deleža v svojih tekmovanjih, vključno s svetovnim prvenstvom, zasebnim vlagateljem. Predlog so soglasno zavrnile nacionalne zveze članice UEFA ter številne druge zveze in konfederacije vseh velikosti po svetu, katerih naloga je varovati nogomet.
UEFA se zahvaljuje vsem navijačem, ligam, klubom, igralcem, posameznikom, zvezam in konfederacijam, ki so nasprotovali tej pobudi, pa tudi številnim predsednikom vlad, voditeljem držav in komentatorjem, ki so predsedniku FIFA jasno pokazali, da nogomet ni naprodaj," se je začela močna uradna izjava UEFE, ki je v nadaljevanju izrazila zaskrbljenost glede trenutne vodstvene garniture pri FIFI.
"UEFA bo v prihodnjih dneh in tednih skupaj s svojimi članicami ter v tesnem sodelovanju z drugimi konfederacijami preučila, kako je do tega prišlo, in pripravila načrt, s katerim bo zagotovila, da se kaj takšnega ne bo moglo ponoviti. Ta pregled mora biti temeljit in celovit. Nobena možnost ne sme biti izključena. Sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanje številnih drugih članov nogometne družine."
Dejstvo, da brez izjemnega primera raziskovalnega novinarstva urednika angleškega medija The Times, Martyna Zieglerja, večina javnosti sploh ne bi vedela, da želi predsednik FIFE prodati del nogometa. To se vodilnim pri UEFI, na čelu s slovenskim predsednikom, ne zdi sprejemljivo: "Infantino je ob ustoličenju na mesto predsednika FIFE dejal, da bo deloval transparentno in da bo denar delil odgovorno. Prelomil je obe obljubi. Sumljiv, zakulisni in netransparenten dogovor, ki ga je zasnoval in ga poskušal vsiliti, je bil daleč od transparentnega. Ob rezervah, ki presegajo 5 milijard dolarjev, prav tako ni uspel uporabiti sredstev zvez za dobrobit nogometne igre," so bili izredno ostri pri evropski krovni zvezi, ki bo želela sanirati godljo, ki jo je zakuhal Švicar.
Svoj dolg in jasen zapis pa so končali z besedami, ki bi jih moral slišati vsak nogometni privrženec na svetu: "Nogomet je zmagal, a zgodbe še ni konec. Načrta je konec. Proces povrnitve zaupanja v FIFO pa se je zgolj začel."
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