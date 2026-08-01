Nogomet je zmagal, a Uefa je jasna: Infantino je izgubil naše zaupanje

Gianni Infantino FOTO: AP

Gianni Infantino je brez vedenja nogometnih navdušencev, "na skrivaj", petino deleža svetovnega prvenstva želel podrediti zasebnim vlagateljem. Uefa na čelu z Aleksandrom Čeferinom je načrt označila za: "Netransparenten, zakulisen in sumljiv." Alfa in omega svetovnega nogometa je zaradi pritiska javnosti, ki ga je orkestrirala predvsem evropska zveza, odstopil od svojih zlonamernih idej, da "proda mundial". Kljub temu da je nogomet, vsaj na videz, dobil bitko proti pretiranemu poseganju zasebnega kapitala in še dodatni komercializaciji, pri Uefi opozarjajo, da nevarnosti še zdaleč ni konec. "UEFA pozdravlja odločitev Fife, da umakne svoj načrt o prodaji deleža v svojih tekmovanjih, vključno s svetovnim prvenstvom, zasebnim vlagateljem. Predlog so soglasno zavrnile nacionalne zveze članice UEFA ter številne druge zveze in konfederacije vseh velikosti po svetu, katerih naloga je varovati nogomet.

Aleksander Čeferin FOTO: Profimedia

UEFA se zahvaljuje vsem navijačem, ligam, klubom, igralcem, posameznikom, zvezam in konfederacijam, ki so nasprotovali tej pobudi, pa tudi številnim predsednikom vlad, voditeljem držav in komentatorjem, ki so predsedniku FIFA jasno pokazali, da nogomet ni naprodaj," se je začela močna uradna izjava UEFE, ki je v nadaljevanju izrazila zaskrbljenost glede trenutne vodstvene garniture pri FIFI. "UEFA bo v prihodnjih dneh in tednih skupaj s svojimi članicami ter v tesnem sodelovanju z drugimi konfederacijami preučila, kako je do tega prišlo, in pripravila načrt, s katerim bo zagotovila, da se kaj takšnega ne bo moglo ponoviti. Ta pregled mora biti temeljit in celovit. Nobena možnost ne sme biti izključena. Sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanje številnih drugih članov nogometne družine."