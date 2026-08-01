Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Nogomet je zmagal, a Uefa je jasna: Infantino je izgubil naše zaupanje

Nyon, 01. 08. 2026 12.07 pred 25 minutami 3 min branja 7

Avtor:
Lu.M
Gianni Infantino in Aleksander Čeferin

Konec je, nogomet je zmagal. Tako so se slišali odzivi celotne nogometne javnosti po novici, da je Mednarodna nogometna zveza (FIFA) na čelu z Giannijem Infantinom odstopila od sramotnega načrta, da del svetovnega prvenstva proda zasebnim vlagateljem. Po udarnem jutru se je oglasila tudi Evropska nogometna zveza (UEFA), ki svari, da nevarnosti še ni konec.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: AP

Gianni Infantino je brez vedenja nogometnih navdušencev, "na skrivaj", petino deleža svetovnega prvenstva želel podrediti zasebnim vlagateljem. Uefa na čelu z Aleksandrom Čeferinom je načrt označila za: "Netransparenten, zakulisen in sumljiv." Alfa in omega svetovnega nogometa je zaradi pritiska javnosti, ki ga je orkestrirala predvsem evropska zveza, odstopil od svojih zlonamernih idej, da "proda mundial". Kljub temu da je nogomet, vsaj na videz, dobil bitko proti pretiranemu poseganju zasebnega kapitala in še dodatni komercializaciji, pri Uefi opozarjajo, da nevarnosti še zdaleč ni konec.

"UEFA pozdravlja odločitev Fife, da umakne svoj načrt o prodaji deleža v svojih tekmovanjih, vključno s svetovnim prvenstvom, zasebnim vlagateljem. Predlog so soglasno zavrnile nacionalne zveze članice UEFA ter številne druge zveze in konfederacije vseh velikosti po svetu, katerih naloga je varovati nogomet.

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin
FOTO: Profimedia

UEFA se zahvaljuje vsem navijačem, ligam, klubom, igralcem, posameznikom, zvezam in konfederacijam, ki so nasprotovali tej pobudi, pa tudi številnim predsednikom vlad, voditeljem držav in komentatorjem, ki so predsedniku FIFA jasno pokazali, da nogomet ni naprodaj," se je začela močna uradna izjava UEFE, ki je v nadaljevanju izrazila zaskrbljenost glede trenutne vodstvene garniture pri FIFI.

"UEFA bo v prihodnjih dneh in tednih skupaj s svojimi članicami ter v tesnem sodelovanju z drugimi konfederacijami preučila, kako je do tega prišlo, in pripravila načrt, s katerim bo zagotovila, da se kaj takšnega ne bo moglo ponoviti. Ta pregled mora biti temeljit in celovit. Nobena možnost ne sme biti izključena. Sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanje številnih drugih članov nogometne družine."

Preberi še Konec je! Fifa in Infantino opustila načrt o prodaji deleža

Dejstvo, da brez izjemnega primera raziskovalnega novinarstva urednika angleškega medija The Times, Martyna Zieglerja, večina javnosti sploh ne bi vedela, da želi predsednik FIFE prodati del nogometa. To se vodilnim pri UEFI, na čelu s slovenskim predsednikom, ne zdi sprejemljivo: "Infantino je ob ustoličenju na mesto predsednika FIFE dejal, da bo deloval transparentno in da bo denar delil odgovorno. Prelomil je obe obljubi. Sumljiv, zakulisni in netransparenten dogovor, ki ga je zasnoval in ga poskušal vsiliti, je bil daleč od transparentnega. Ob rezervah, ki presegajo 5 milijard dolarjev, prav tako ni uspel uporabiti sredstev zvez za dobrobit nogometne igre," so bili izredno ostri pri evropski krovni zvezi, ki bo želela sanirati godljo, ki jo je zakuhal Švicar.

Svoj dolg in jasen zapis pa so končali z besedami, ki bi jih moral slišati vsak nogometni privrženec na svetu: "Nogomet je zmagal, a zgodbe še ni konec. Načrta je konec. Proces povrnitve zaupanja v FIFO pa se je zgolj začel."

uefa fifa infantino čeferin nogomet

Bellingham po dolgem času slavil zmago proti Barceloni

24ur.com Navijači PSG-ja vse bolj razočarani, Messija z razlogom boli glava
24ur.com Xavi: O tekmi ne bi govoril, lahko pa govorim o sodnikih, ki so jo uničili
24ur.com Razočarali ste ...
24ur.com Zveza nogometnih sodnikov obrazložila sporno odločitev na finalu pokala
24ur.com Čeferin: Nogomet ni naprodaj, nič ne bo tega spremenilo!
24ur.com 'To je poraz športa. Fantom sem čestital, kot da so osvojili naslov prvaka'
24ur.com 'To je to. Boj za naslov je dokončno izgubljen'
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aijn Prenn
01. 08. 2026 12.32
Ima dr. Janez srečo, da se Čeferinu ne ljubi za mali denar obmetavati s fekalijami v SLO politiki.
Odgovori
0 0
Voly
01. 08. 2026 12.29
Infantino je izgubil zaupanje že pri pristranskih dogodkih na SP! Predsednik FIFE, ki se podreja nekemu politiku, nima kaj iskati v nogometu!
Odgovori
+2
2 0
poper00
01. 08. 2026 12.18
Še en dokaz ,kako lajajo na luno tisti,ki pravijo ,da je Čeferin nepomemben.Trampa je zdelal kot kužeka.Sedaj po potrčkota od oranžnega tudi postavil na zemljo.
Odgovori
+2
2 0
street45
01. 08. 2026 12.31
Trump se rad maščuje, smo videli zadnja dva dni kaj sta z Bibijem poizkušala zakuhat Špancem. Upam da Čeferin preživi vse tole brez kakšne "nenadne" afere. Trump, Infantino, Kushner... vsi so pogoreli.
Odgovori
0 0
Mirko Zlikovski
01. 08. 2026 12.16
Nič komentarjev? A se dežurni hejterji iz "določene lkleti" še niso zbudili? Pa saj je že poldne!!! A, ja, najbrž so trenutno prezaposljeni s "soljenjem pameti" pod nivico o prometni nesreči predsednice....
Odgovori
-1
1 2
Minifa
01. 08. 2026 12.27
Ni nobene potrebe ste se oglasili vi iz SD - jvsko Svobodne GREZNICE...
Odgovori
+1
1 0
mackon08
01. 08. 2026 12.14
Zadnje svetovno prvenstvo je bila komedija, manjkali so samo še ruleta in igralni avtomati v slačilnicah.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Đoković presenetil starše: "Svojega otroka nikoli ne bi silil v to"
Zakaj so otroci, rojeni v znamenju leva, tako posebni?
Zakaj so otroci, rojeni v znamenju leva, tako posebni?
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Ljubezen z bratrancem pretresla družino: zvezdnica z njim celo dobila sina
Ljubezen z bratrancem pretresla družino: zvezdnica z njim celo dobila sina
zadovoljna
Portal
Za njuno ljubezen so navijali vsi, zdaj sta se dokončno razšla
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka sreča v ljubezni
Dnevni horoskop: Eno znamenja danes čaka sreča v ljubezni
Poletna težava, s katero se sooča skoraj vsaka ženska
Poletna težava, s katero se sooča skoraj vsaka ženska
Poletni čevlji, v katerih se stopala ne potijo
Poletni čevlji, v katerih se stopala ne potijo
vizita
Portal
Vročinski val lahko pusti posledice še tedne: na te znake večina ni pozorna
Pijače, ki dehidracijo poslabšajo: previdno pri izbiri
Pijače, ki dehidracijo poslabšajo: previdno pri izbiri
Velikokrat mislimo, da je to normalno, telo pa nam morda sporoča nekaj drugega
Velikokrat mislimo, da je to normalno, telo pa nam morda sporoča nekaj drugega
Kaj je disociacija? Ko se um odklopi od sebe in okolice
Kaj je disociacija? Ko se um odklopi od sebe in okolice
cekin
Portal
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
Po smrti staršev odprl predal, ki ga nihče ni pogledal desetletja - to mu je prineslo 110.000 evrov
Po smrti staršev odprl predal, ki ga nihče ni pogledal desetletja - to mu je prineslo 110.000 evrov
Kruta realnost srednjega razreda: tudi dobra plača ni več dovolj za nakup doma
Kruta realnost srednjega razreda: tudi dobra plača ni več dovolj za nakup doma
Vikend trend med zaposlenimi - in ne, to ni lenoba
Vikend trend med zaposlenimi - in ne, to ni lenoba
moskisvet
Portal
Tako je danes videti vroča Yvette iz Alo, Alo
Vas pred spanjem nenadoma strese? Najverjetneje gre za ta pojav
Vas pred spanjem nenadoma strese? Najverjetneje gre za ta pojav
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Najnevarnejša vožnja z vlakom na svetu? Izkušeni popotnik noč preživel na kupu železove rude
Najnevarnejša vožnja z vlakom na svetu? Izkušeni popotnik noč preživel na kupu železove rude
dominvrt
Portal
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
Čudoviti svet paličnjakov: Vaši novi tihi hišni prijatelji
Čudoviti svet paličnjakov: Vaši novi tihi hišni prijatelji
Preden vzamete škarje v roke, preverite, katerih rastlin poleti ne smete obrezovati
Preden vzamete škarje v roke, preverite, katerih rastlin poleti ne smete obrezovati
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
Če imate poln vrt bučk, morate poznati ta preprost trik za shranjevanje
okusno
Portal
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti
Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti
voyo
Portal
Moj prijatelj pingvin
IQ 160
IQ 160
Shrek za vedno
Shrek za vedno
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881