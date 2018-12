VAR in Ronaldo 'blestela' v Torinu, Portugalčev dvojček dovolj za tesno zmago Juventusa

Varovanci Massimiliana Allegrijaso se želeli po remiju sredi tedna, ko jim je točko protiAtalanti (2:2) zagotovil Cristiano Ronaldo, znova vrniti na zmagovalne tirnice. Tekmec pa je bil vselej neugodna Sampdoria, ki v letošnji sezoni kaže zelo dobre predstave in je bila po 18 krogih na visokem petem mestu. Tekma se je za Juventus, ki je imel po pred to tekmo na vrhu italijanske Serie A devet točk prednosti pred Napolijem, začela sanjsko. Že v drugi minuti je Ronaldo izkoristil dolgo diagonalno podajo Paula Dybale, na robu kazenskega prostora z lahkoto opravili z enim iz med gostujočih branilcev, ter s strelom v daljši vratarjev kot premagal Emilja Audero , ki pa bi lahko posredoval bolje, a se je žoga tik pred njim tudi odbila od travnate površine in končala v mreži. Za Portugalca je bil to že 13. gol v sezoni, s katerim se je na vrhu lestvice najboljših strelcev izenačil s Krzysztofom Piatkom. Zgodnji zaostanek pa ni zmedel gostov, ki so še pred odmorov prišli do izenačenja. Po kotu gostov je namreč z roko igral domači branilec Mattia De Sciglio, glavni sodnik Paolo Valeripa je s pomočjo video analize (VAR), gostom dosodil najstrožjo kazen. Žogo je na belo piko postavil zimzeleni Fabio Qualigarella in s strelom po sredini brez večjih težav premagal vratarja stare dame Mattio Perina. Za Qualigarello je bil to 12. gol v sezoni, s katerim je skočil na drugo mesto lestvice strelcev.