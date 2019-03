Težave za Juve: Ronaldo ob remiju s Srbijo poškodovan zapustil zelenico

Portugalci kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo prihodnje leto potekalo po celotni Evropi, niso začeli po lastnih visokih standardih. V prvem krogu so namreč pred domačimi navijači remizirali z Ukrajino. Na omejeni tekmi aktualni evropski prvaki, kljub prevladi, nikakor niso našli poti mimo razpoloženega vratarja Andrija Pjatova.

Evropski prvaki pa so tudi v drugem krogu točke lovili pred domačimi navijači. Tokrat je na stadion Luči v Lizbono pripotovala prerojena Srbija, ki je bila v prvem krogu prosta in je omenjeni termin izkoristila za prijateljsko tekmo z Nemčijo (1 : 1). In Srbi so odločno in odlično začeli tudi tokratno srečanje v Lizboni, kjer so proti Portugalcem povedli že v 7. minuti, ko je enajstmetrovko uspešno izkoristili njihov najbolj 'vroč' nogometaš Dušan Tadić. Domačini so se trudili izenačiti, a v 30. minuti doživeli nov hladen tuš. Njihov prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo je v polnem spirntu tekel za žogo, ko je kar naenkrat obstal in se prijel za zadnjo stegensko mišico. Trenutno še ni znanih več informacij, a očitno gre za resno poškodbe mišice, ki bi lahko pomenila, da bo zvezdnik Juventusa primoran izpustitičetrtfinalni tekmi Lige prvakov z Ajaxom. Kljub poškodbi talismana, pa so domačini še pred polčasom prišli do izenačenja. Za 1 : 1 je v 42. minuti s prekrasnim strelom z roba kazenskega prostora poskrbel Danilo Pereira. Ekipi sta tako na odmor odšli poravnani.

V drugem polčasu smo videli veliko priložnosti za zadetek na obeh straneh, a golov nismo več videli in tekma se je končala z izidom 1 : 1. Izid, ki pomeni, da je po dveh krogih na vrhu skupine B nekoliko presenetljivo Ukrajina, ki je do treh pomembnih točk prišla v izdihljajih tekme z Luksemburgom (1 : 2). Drugi je prav Luksemburg, ki ima tri točke, z dvema pa sledi nato Portugalska. Srbija je prišla do prve točke, a je za razliko od ostalih reprezentanc, odigrala tudi eno tekmo manj. Zadnja pa je Litva, ki z eno odigrano tekmo še nima točk na svojem računu.

TEKMA

Angleži po zaostanku zmleli Črno goro, do zmage tudi Francija

Do druge zmage v kvalifikacijah so prišli tudi Angleži, ki so po preobratu slavili v Podgorici. Črno goro je sicer z lepim golom v 17. minuti v vodstvo popeljal Marko Vesović. Varovanci Garetha Southgateapa so še pred polčasom prišli do preobrata. Najprej je po kotu zadel Michael Keane, ki je najvišje skočil na oddaljenejši vratnici, potem ko je predložek v domači kazenski prostor poslal Ross Barkley. Le nekaj minut kasneje pa se je vezist londonskega Chelseaja tudi sam vpisal med strelce, potem ko je v 39. minuti v gol preusmeril strel Calluma Hudson-Odoija, ki je prvič v karieri začel od prve minute za 'tri leve'.