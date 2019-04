Atletico (končno) premagal Girono, Oblak vnovič 'zaklenil'

V 30. krogu španske Primere Division sta se na stadionu Wanda Metropolitano pomerila madridski Atletico in katalonska Girona. Tesne zmage z 2 : 0 pa so se razveselili domačini. Odločilni trenutek je prišel v 76. minuti, ko je Diego Godin (tudi s pomočjo sistema VAR) zabil prvi gol na tekmi.

TEKMA Nogometaši Girone so v zadnjih letih postali pravi 'strup' oziroma specialisti za tekme s favoriziranim Atleticom. Katalonci so tako s čvrsto igro Madridčanom preprečili, da bi jih premagali na vseh petih medsebojnih tekmah. Vse tri ligaške tekme so se končale z neodločenim izidom, kot tudi obe tekmi v letošnji sezoni španskega kraljevega pokala, kjer pa je v četrtfinale napredovala Girona. Prva tekma se je takrat končala z 1 : 1, na povrati v Madridu pa je bilo 3 : 3 in zaradi pravila golov v gosteh, so v četrtfinale napredovali Katalonci.

Diego Godin je bil mož odločitev na tesni tekmi v Madridu. FOTO: AP

Na ne povsem polnem stadionu Wanda Metropolitano, kjer bo v letošnji sezoni tudi veliki finale elitne Lige prvakov, gledalci v prvem polčasu golov niso videli. Domačini so bili najbližje v 39. in 43. minuti. Najprej je z velike razdalje spektakularno sprožil Koke, a mu je veselje preprečila prečka. štiri minute kasneje pa je Alvaro Morataiz ugodnega položaja žogo poslal čez prečko gostujočega gola. Gostje pa so bili najbližje golu v Seydou Doumbiamočno in natančno streljal z glavo, z obrambo pa se je izkazal Jan Oblak. Slovenski reprezentančni vratar je ob koncu polčasa tudi prestrašil domače navijače, ko je v bolečinah obležal na zelenici, a lahko po krajšem posvetu z domačo zdravniško službo, tekmo tudi nadaljeval.

