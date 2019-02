'Odrešitelj' Messi Barci prinesel prigarano točko proti neugodnim netopirjem

Velika zmaga je torej s samozavestjo napolnila tabor aktualnih španskih prvakov, ki so lovili 15. prvenstveno zmago v letošnji sezoni. Po dveh golih v pokalu, se je Ernesto Valverde odločil, da znova od prve minute priložnost ponudi Philippeju Coutinhu , ki v zadnjem času ni bil v bleščeči formi in že so se začele pojavljati govorice, da bi lahko po vsega dobrem letu in skoraj 160 milijonov vrednem prestopu iz Liverpoola, že bil pripravljen zapustiti katalonsko prestolnico. Ob Brazilcu sta bila (pričakovano) v napadu še Lionel Messi in Luis Suarez .

Netopirji iz Valencije so sicer v zadnjem času v vse boljši formi, saj so na zadnjih petih tekmah vknjižili štiri zmage in so se tudi v španski La Ligi približali mestom, ki v prihodnji sezoni prinašajo nastop v evropskih tekmovanjih. Tudi tokrat se niso ustrašili tekme proti eminentnemu tekmecu in v 24. minuti povedli. Kevin Gameiroje zaključil izvrsten protinapad Rodriga Morena, ki je pošteno 'premešal' vezno in obrambno linijo domačinov, ter z odlično podajo zaposlil francoskega napadalca, ki pa je z bližine z močnim strelom premagal Marc-Andrea Ter Stegna. Za nekdanjega napadalca PSG-ja je bil to sicer šele drugi prvenstveni gol v letošnji sezoni. Slavje v gostujočem taboru se je ravno poleglo, ko je na semaforju pisalo že 2 : 0. Sergi Robertonaj bi po mnenju sodnikov nepravilno oviral Daniela Wassav svojem kazenskem prostoru in Alberto Undiano Mallencoje gostom dosodil enajstmetrovko, katero je zanesljivo izvedel gostujoči kapetan Dani Parejo.

'Odrešitelj Messi'

A še pred iztekom prvega polčasa so tudi domačini imeli na voljo najstrožjo kazen, potem ko je po mnenju Mallenca (tudi tokrat sporno) Antonio Latorre podrl Nelsona Semeda. Odgovornost je tokrat prevzel Messi, ki je med tednom najstrožjo kazen prepustil Coutinho in hladnokrvno znižal na 1 : 2. To je bil tudi izid prvega polčasa, čeprav bi lahko Barca v izdihljajih celo izenačila, a je Roberto zadel vratnico. V nadaljevanju se je zelo razigral mladi Alena, ki mu je enkrat veselje preprečila tudi vratnica. Je pa bil gostujoči vratar Netoše drugič premagan v 64. minuti, ko je svoj drugi gol na tekmi in že 19. prvenstvenega dosegel nihče drug kot Messi. Gostje niso uspeli izbiti žoge po prodoru Suareza, do žoge pa je prišel Argentince, ki je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora poskrbel za delitev točk. Rezultat se namreč do konca srečanja ni več spremenil. Katalonci so tako prišli do 50. točke v sezoni in imajo pred Atleticom, ki mora svojo tekmo 22. kroga še odigrati, šest točk prednosti. Valencia je se 30. osvojeno točko na sedmem mestu.

MESSI

Španska La Liga, 22. krog, izidi:

Barcelona - Valencia 2 : 2 (1 : 2)

Messi 39./11-m., 64.; Gameiro 24., Parejo 32./11-m.

Levante - Getafe 0 : 0

Real Sociedad- Athletic Bilbao 2 : 1 (2 : 0)

LESTVICA